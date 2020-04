De meesterscout van Real Madrid die de Europese topclubs loer na loer draait YP

17 april 2020

09u47

Bron: AS 0 Real Madrid Er was een tijd dat ze bij Real Madrid alleen miljarden investeerden in gevestigde waarden. Denken we maar aan de periode van ‘Los Galácticos’, waarin voorzitter Florentino Perez met de miljoenen gooide om onder meer Ronaldo, Zidane, Figo en andere Beckhams naar het Bernabéu te halen. Recent was er ook nog onder meer de aankoop van bijvoorbeeld Eden Hazard waarvoor Real 100 miljoen neertelde, maar door de jaren heen hebben ze in de Spaanse hoofdstad toch het geweer van schouder veranderd. En dat is vooral de verdienste van één man: Juni Calafat.

Calafat, een gewezen zaalvoetballer van 48, kwam in 2014 in dienst bij Real Madrid en is er nu hoofd internationaal voetbal. Hij geldt als een van de belangrijkste architecten van het nieuwe beleid: piepjonge supertalenten vastleggen alvorens ze onbetaalbaar zijn of nog voor ze ontdekt worden door de andere Europese grootmachten. Die strategie werd onder meer gevolgd bij Vinicius Junior (Flamengo) en Rodrygo (Santos), de twee 19-jarige flyers op de flanken. Voor elk van hen telde Real nog vóór ze 18 werden 45 miljoen euro neer, waarna de ‘Koninklijke’ ze pas definitief verwelkomde toen ze meerderjarig waren. Ook Militão kwam op voorspraak van de meesterscout, met als verschil dat de verdediger wel al zijn strepen had verdiend in de eerste elf van Porto. Calafat was ook de man achter de transfer van Casemiro - al járen vaste waarde op het middenveld.

Reinier recentste kunststukje

De laatste in het stilaan indrukwekkende rijtje is de 18-jarige Reinier, die voor 30 miljoen werd weggehaald bij Flamengo. Heel wat andere Europese topteams visten achter het net voor de aanvallende middenvelder. Zo stuurde stadsrivaal Atlético zelfs een mannetje naar het huis van Reinier in Rio de Janeiro om hem te overtuigen om voor de rood-witte kant van Madrid te kiezen, maar eens Real belde wilde de speler naar niemand anders meer luisteren. ‘t Zegt veel, maar niet alles. Zo dong Real recent ook naar de diensten van Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli en Richarlison - toch drie van Braziliës grootste talenten van de afgelopen jaren. Zij kozen echter voor respectievelijk Man City, Arsenal en Watford.



Maar naast Rodrygo, Vinicius, Militão en Casemiro passeerden nog wel wat jonge Brazilianen recent de revue. Ook Willian José, Pablo Teixeira, Abner, Lucas Silva, Augusto en Rodrigo Rodrigues streken onder meer neer op Valdebebas, maar hun komst bleek dan weer geen schot in de roos. Logisch natuurlijk dat niet alles wat Calafat, een Spanjaard met roots in São Paulo, aanraakt verandert in goud natuurlijk. Bij zo’n jonge spelers kan je immers onmogelijk voorspellen hoe ze zich gaan ontwikkelen of hoe de aanpassing aan hun nieuwe club gaat verlopen. Maar de video’s die Calafat en zijn scoutingsploeg bekijken en de verplaatsingen die zij maken om potentiële versterkingen in levenden lijve aan het werk te zien, zijn alvast niet te tellen. Moet ook wel, als je er zoals Calafat naar streeft om spelers in huis te halen die op een dag op hun positie de beste ter wereld zullen worden.

Hieronder een beeld uit 2015: onderaan rechts Calafat, verder herkent u ook onder meer Maradona, Ronaldo en Roberto Carlos.

Jajajaj gran día “A_Martinez_: “@MaradonaPICS: ¿quiénes están con Diego? pic.twitter.com/RZolYe36NN” @claroronald @MaradonaDA @JuniCalafat” Juni Calafat(@ JuniCalafat) link

Niet enkel Brazilianen

In zijn queeste mikt Calafat echter niet alleen op Braziliaanse groeibriljantjes. Zo kwam ook Fede Valverde, de Uruguayaanse sensatie op het middenveld dit seizoen, er op zijn aanraden en eerder speelde hij ook al een belangrijke rol in de komst van onder andere Marco Asensio en Martin Ødegaard. Die eerste bewees voor zijn zware knieblessure al meer dan eens een meerwaarde te kunnen zijn voor het team van Zinedine Zidane, terwijl die laatste op uitleenbasis bij Real Sociedad eindelijk echt aan de oppervlakte lijkt te komen.

Dat de meesterscout uit Madrid zélf massaal ‘gescout’ wordt, hoeft dan ook niet te verbazen. Zo zouden heel wat Engelse clubs, waaronder Everton en Chelsea, jacht maken op Calafat. Het valt echter zeer te betwijfelen of die zin heeft in een nieuw avontuur.