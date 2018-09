De Madrileense derby's van Thibaut Courtois: wereldsave in bekerfinale, boeman Ronaldo en meteen rood Mike De Beck

29 september 2018

08u00 0 Primera Division Zes nederlagen, een gelijkspel, twee zeges en zelf 18 doelpunten moeten slikken. Dat is voorlopig het bilan van Thibaut Courtois in Madrileense derby's. Ondertussen wisselde de Rode Duivel wel van kamp en begint hij straks om 20u45, tenzij Julen Lopetegui voor Keylor Navas kiest, aan zijn tiende burenduel. Een overzicht van de relatie tussen Thibaut Courtois en 'El Derbi'.

26 november 2011 (4-1-verlies): meteen een rood karton

Een nare herinnering, die eerste Madrileense derby. Enkele maanden na zijn debuut voor Atlético Madrid streek de huurling van Chelsea een eerste keer neer in het Bernabéu. Het werd een avond om snel te vergeten. Na 22 minuten dook Courtois in de voeten van Benzema die in de zestien van 'Los Colchoneros' neer ging. Rood, de partij zat er voor de Rode Duivel al snel op. Atlético Madrid, dat op dat moment 0-1 voor stond, gaf met z'n tienen de wedstrijd helemaal uit handen. 4-1 werd het voor Real. Invallersdoelman Sergio Asenjo kreeg nog treffers van Cristiano Ronaldo (2), Angel Di Maria en Gonzalo Higuain om de oren.

11 april 2012 (1-4-verlies): de zwiepers van boeman Ronaldo

Hetzelfde seizoen, dezelfde stand in het voordeel van de 'Koninklijke'. Courtois stuitte op een Cristiano Ronaldo die in een begenadigde dag verkeerde. Met een ferme zwiep knalde 'CR7' een vrije trap al heerlijk binnen. Courtois kon er alleen maar naar kijken. Na de gelijkmaker van Falcao trad Cristiano Ronaldo wederom op het voorplan. Met een stevige schicht gaf hij onze landgenoot een tweede keer het nakijken. De vingers gingen bij de Portugees naar zijn ontblote dij. Om zijn hattrick te vervolledigen knalde Ronaldo nog een strafschop feilloos binnen. Callejon zorgde uiteindelijk voor de 1-4.

1 december 2012 (2-0-verlies): Mourinho onder druk, maar toch een zege voor Real

José Mourinho bevond zich in december 2012 in woelig Madrileens water. Het zat zelfs zo diep bij de Portugees dat hij aankondigde om 40 minuten voor de aftrap te verschijnen in het Santiago Bernabéu. De criticasters mochten hem dan zo hard uitfluiten als ze wilden. Veel werd er niet gefloten, maar opvallend was het tafereel wel. 'El Derbi' zelf dan die begon met een voorsprong van acht punten van Atlético op de stadsgenoot. De partij kreeg nagenoeg dezelfde start als de voorgaande: met Cristiano Ronaldo die een vrije trap voorbij Courtois joeg. Waarna Mesut Özil de 2-0 door de benen van diezelfde Courtois trapte. Weer een nederlaag.

27 april 2013 (1-2-verlies): geklopt door eigen rechtsachter

Eindelijk leken 'Los Rojiblancos' af te stevenen op een zege tegen de aartsrivaal. Falcao zette het Vicente Calderon na een rake kopslag al snel helemaal in vuur en vlam. Het werd echter gedoofd door een eigen speler. Op een vrije trap van Di Maria kreeg Juanfran het leer ongelukkig tegen de buik waarop hij zo ongewild Courtois klopte. Met een overhoeks schot bezegelde Di Maria het lot van Atlético.

17 mei 2013 (2-1-zege n.v.): waanzinnige save en zege in de bekerfinale

Vijfde keer, goede keer. Het begin van de finale van de Copa del Rey klonk nochtans bekend in de oren van Courtois: met een doelpunt van Cristiano Ronaldo. De Portugees gaf onze landgenoot met een welgemikte kopbal het nakijken. Maar 'Los Rojiblancos' weigerden zich gewonnen te geven. Diego Costa hing de bordjes weer gelijk waarna Dame Fortuna de kans van de rood-witten koos. Tot drie keer toe trof de 'Koninklijke' de paal en Juanfran keerde een schot nog van de lijn. Zijn owngoal van enkele weken voordien was zo vergeten en vergeven. Verlengingen dus en daarin gooide Courtois een levenslijn uit voor Atlético. Na de 2-1 van Miranda leek de gelijkmaker er aan te komen. Mesut Özil moest het leer maar in doel leggen, maar dat was buiten Courtois gerekend. Met een weergaloze save loodste hij Atlético naar de bekerzege.

28 september 2013 (0-1-zege): einde van 14 jaar lange droogte

Waar ze in de Copa del Rey al geschiedenis schreven, deden de troepen van Diego Simeone dat eind september 2013 zeker. In het Santiago Bernabéu versloeg Atlético de stadsgenoot voor het eerst in liefst 14 jaar in de Primera Division. Diego Costa zorgde voor de historische treffer, Thibaut Courtois voor de nul. Zijn eerste clean sheet in een Madrileense derby was binnen.

5 februari 2014 (3-0-verlies): afgeweken schoten nekken Courtois en Atlético

In de halve finale van de Copa del Rey kreeg Spanje een heruitgave van de eindstrijd van het jaar voordien. Gesterkt door die zege trok Atlético naar het Santiago Bernabéu, maar de ambities van 'Los Colchoneros' werden gefnuikt. Tot twee keer toe moest Thibaut Courtois zich gewonnen geven op een schot dat afweek. Jesé Rodriguez werkte dan weer met een snelle tik het leer onder onze nationale doelman door. Atlético mocht na de return (2-0-verlies) de bekerdroom weer opbergen. Voor die terugwedstrijd moest Courtois overigens geblesseerd afhaken.

2 maart 2014 (2-2-gelijkspel): de onvermijdelijke Ronaldo

In de terugwedstrijd in La Liga leek 'Atléti' gewoon een vervolg te breien aan die overwinning eerder op het seizoen in het Bernabéu. Al schrok Courtois zich wel een hoedje wanneer Karim Benzema van dichtbij al na drie minuten de 0-1 in doel tikte. Atlético sprong daarna op en over de withemden met treffers van Koke en Gabi. Maar dan is er altijd nog Cristiano Ronaldo. In de 82ste minuut zorgde 'CR7' voor de koninklijke reddingsboei door de 2-2 binnen te koppen.

24 mei 2014 (4-1-verlies): Sergio Ramos kopt CL-droom aan flarden

"Ik ga Ramos straks vertellen: 'Dit keer winnen we hem samen' - die trofee is mijn ultieme droom, hier." Dixit Thibaut Courtois bij zijn voorstelling als speler van Real Madrid. Dat Courtois vier jaar geleden in extremis naast de Beker met de Grote Oren greep, zit nog steeds diep. Sergio Ramos zorgde in de extra tijd van de Champions Leaguefinale met een rake kopbal voor de 1-1. De kapitein van de 'Koninklijke' sleepte toen verlengingen uit de brand en daarin trok Real aan het langste eind. Met nog doelpunten van Gareth Bale, Marcelo en Cristiano Ronaldo zag Courtois de Champions League zo uit zijn handen glippen. Het was overigens de vijfde keer dat seizoen dat Atlético en Real elkaar troffen.