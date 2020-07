De kampioenengoal is er niet echt eentje om in te kaderen: Ramos en Benzema verprutsen penalty, bij de tweede beurt lukt het dan toch DMM

16 juli 2020

23u04

Bron: Eleven 0 Voetbal De 34ste landstitel is een feit voor Real Madrid. De Koninklijke won in eigen huis met 2-1 van Villarreal, maar daarbij ging de 2-0 over de tongen. Ramos en Benzema wilden het net iets té mooi doen en verprutsten een penalty, bij de tweede beurt mocht Real alsnog vieren.



Het had de ultieme dolkstoot moeten worden. Sergio Ramos had iets moois in gedachten. De kapitein van Real Madrid lokte een klein kwartier voor tijd een penalty uit door mee op te rukken in de zestien. De verdediger was net iets sneller op de bal dan zijn tegenstander en dus ging de bal op de stip.

Een lichte, maar terechte penalty. Terwijl ze bij Villarreal verhaal gingen halen bij de ref, bekokstoofden Sergio Ramos en Karim Benzema een plannetje. Bij de uitvoering van de penalty werd alles duidelijk: bij zijn aanloop tikte Ramos de bal enkele centimeters opzij om de inlopende Fransman te laten scoren. Kassa.

In een niet zo ver verleden deed Messi het ook al eens met Luis Suárez op die manier, alleen succesvoller. Want wat was er gebeurd: Benzema was in tegenstelling tot Suárez vanuit de halve maan vertrokken. Bovendien was de Fransman het strafschopgebied al binnen voor Ramos de bal beroerde. Geen 2-0.

Real mocht het opnieuw proberen omdat ook spelers van Villarreal te snel waren ingelopen. Deze keer liet Ramos de elfmeter helemaal aan Benzema. De Fransman koos de linkerbenedenhoek en zette zijn schitterende seizoen kracht bij met zijn tweede goal in de titelmatch.