De geboorte van 'GSM': Griezmann, Suárez en Messi scoren voor het eerst allen in zelfde match

19 oktober 2019

14u54 0 SD Eibar EIB EIB 0 einde 3 BAR BAR Barcelona La Liga Geen groots FC Barcelona in Eibar, maar was het nietige Ipurua (slechts 8.000 toeschouwers) vandaag getuige van de definitieve geboorte van Barça’s nieuwste tridente ‘GSM’? Voor het eerst scoorde zowel Griezmann, Suárez als Messi in dezelfde match. 0-3, waardoor Barcelona nog eens aan het feest was buiten Camp Nou en voorlopig op kop prijkt van La Liga. Het telt nu een puntje meer dan Real, dat straks (zonder Hazard) aan de bak moet in Mallorca.

Echt wervelen deden de blaugrana nooit bij het nummer dertien, daarvoor leed de ploeg van Valverde te veel onnodig balverlies. Maar wat waren goals twee en drie, snel na de pauze, van heerlijke makelij. Nadat Griezmann er in minuut 13 al 0-1 van had gemaakt (op de allereerste assist ooit van Lenglet in het shirt van Barça), maakte de voetbalwereld kennis met ‘GSM’ in al zijn glorie. Goals waarin het op papier supertrio als de allerlaatste stationnetjes telkens betrokken was. Eerst mocht Messi binnenwerken voor zijn tweede goal dit seizoen, enkele minuten later -subliem weggestuurd door Griezmann- leek hij op weg naar zijn tweede van de dag. Maar Messi, helemaal alleen op de arme doelman Dmitrovic af, legde nog breed voor zijn maatje Suárez. De jacht op Ronaldo, die eerder deze week in het shirt van Portugal zijn 700ste maakte, kon hem even gestolen worden. De ploegspeler in Messi ten voeten uit.

Messi zit zo aan 672 goals (en 288 assists), ook omdat hij nog enkele goeie kansen op meer onbenut liet. Zeker nog geen topvorm. Wat wel pleit in zijn concurrentiestrijd met Ronaldo om de efficiëntste ooit, is dat Messi slechts 828 matchen nodig had om die te maken. Ronaldo had voor zijn 700 goals (en 248 assists) 973 wedstrijden nodig. Goals en assists samengerekend, heeft hij een ratio van 0,8625. Ronaldo heeft er met 1,0263 iets meer tijd voor nodig.

Omwille van de naar 18 december uitgestelde Clásico, komen FC Barcelona en Real Madrid volgend weekend niet in actie. Woensdag spelen de blaugrana Champions League bij Slavia Praag, na een draw in Dortmund (0-0) en nipte zege tegen Inter (2-1). Nadat Barça de voorbije vijf seizoenen vier keer de landstitel pakte, is de Champions League meer dan ooit de prioritair in Catalonië. Dan kan je maar beter over een allerbeste GSM beschikken.

