De eerste beelden van Eden Hazard op krukken: Rode Duivel hinkt door Bernabéu SK/KTH

07 december 2019

Real Madrid Eden Hazard is nog minstens een maand out nadat nieuwe onderzoeken vaststelden dat hij dan toch een barstje opliep in het kapsel van de rechterenkel, na de tackle van Thomas Meunier in het Champions League-duel tegen PSG. Vandaag was hij, op krukken en zonder gipsverband, toeschouwer in de met 2-0-gewonnen match van Real tegen Espanyol. Met zijn zonen aan zijn zijde hinkte hij Bernabéu uit.

In Real Madrid is de verrassing niet zó groot, valt te horen. Want, de eerste tests in de uren na de wedstrijd toonden weliswaar geen breuk of een andere erge blessure, maar omdat de zwelling toen nog zo hevig was, konden de dokters geen hónderd procent garanties geven - het scanmateriaal was niet volledig. Zowel Hazard als Zinédine Zidane hield dán al rekening met andere scenario’s dan de eerder aangekondigde ‘zware verstuiking’ - immers, de pijn was niet te harden en steunen op de rechtervoet was dagenlang onmogelijk voor Hazard. Dat bleek ook woensdagavond, toen Hazard tijdens een etentje met de spelersgroep nog altijd op krukken stapte en naar huis diende gebracht door Thibaut Courtois.

Mikken op 1/8ste finale CL

Donderdag volgde dan een nieuw onderzoek en werd dus wél een klein barstje vastgesteld in de enkel. Dokters geraadpleegd door de Spaanse kranten spreken van een bijzonder ‘delicate blessure’, die ‘uiterst voorzichtig’ dient behandeld. De revalidatieperiode wordt geschat op één tot twee maanden. De club zal hem topfit willen voor de achtste finale in de Champions League begin februari.

Het spreekt voor zich dat de Rode Duivel de Clásico van 18 december mist. Brute pech voor Eden Hazard en Real Madrid, dat net begon te genieten van zijn recordaankoop.