De droevige reden achter de knappe comeback: "coach Sevilla vertelde tijdens de rust dat hij kanker heeft" Glenn Van Snick

09u30 0 AFP Primera Division Eduardo Berizzo, de Argentijnse trainer van FC Sevilla, heeft prostaatkanker. Spaanse media meldden het nieuws gisteravond al en zopas heeft ook de club via een officiële mededeling het nieuw bevestigd. Volgens Spaanse bronnen lichtte de coach tijdens de rust van het Champions Leagueduel tegen Liverpool zijn spelers in.

Dinsdagavond, minuut 93. Guido Pizarro trapt in de thuishaven van Sevilla de onverhoopte 3-3 voorbij Liverpool-doelman Loris Karius. Een fenomenale comeback waarbij iedereen meteen richting coach Eduardo Berizzo spurt. Er heerst een uitgelaten, ongeziene én unieke sfeer. Niet zomaar, stelt de Spaanse pers. Tijdens de rust vertelde Berizzo immers aan zijn spelers dat hij lijdt aan prostaatkanker en binnenkort een operatie moet ondergaan.

De club heeft intussen het nieuws op haar website bevestigd: "De medische diensten van Sevilla FC melden dat de coach van het eerste team, Eduardo Berizzo, is gediagnosticeerd met een adenocarcinoom (klierkanker) in de prostaat. Toekomstige onderzoeken zullen uitwijzen welke behandeling moet worden opgestart. Sevilla biedt op dit moment een maximale ondersteuning en wenst de trainer een spoedig herstel."

Ever Banega gaf aan dat er zich inderdaad iets speciaals heeft afgespeeld tijdens de rust. "Het was een vreemde wedstrijd. We kwamen uit de kleedkamer met het gevoel dat we er vol voor moesten gaan en op die manier toch nog iets konden rapen. De coach heeft die ommekeer tot stand gebracht. Hij heeft de leiding, hij zette ons op het juiste spoor en we staan allemaal achter hem", aldus Banega.

De 48-jarige "Toto" Berizzo staat sinds de zomer aan het roer bij Sevilla. Daarvoor was de oud-verdediger drie seizoenen trainer van Celta Vigo.

Het nieuws over Berizzo doet onvermijdelijk denken aan wat Tito Vilanova overkwam. De Spanjaard stierf in april 2014 op 45-jarige leeftijd aan keelkanker. Minder dan een jaar voor zijn overlijden had hij FC Barcelona de Spaanse titel bezorgd. Wegens zijn ziekte had Vilanova zijn functie bij Barça in de zomer van 2013, na het behalen van de kampioenenschaal, neergelegd.

