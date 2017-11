De dag dat Xavi een 16-jarige Messi voor het eerst zag trainen: "Hij ging voorbij Puyol en Thuram alsof het niets was. Ik kon mijn ogen niet geloven" Hans Op de Beeck

07u00 0 rv Primera Division Ze hoorden in die tijd thuis in het rijtje van 's werelds beste verdedigers, Carlos Puyol en Lilian Thuram. Maar Xavi, die andere legende van FC Barcelona op pensioen, kan zich maar al te goed het moment herinneren hoe een kereltje van 16 dat ervaren duo tijdens zijn eerste training met de grote jongens van Barça voor schut zette. Xavi: "Ik kon het nauwelijks geloven."

Toen Xavi in een interview met de Spaanse krant As gevraagd werd naar Messi, vertelde de gewezen middenvelder maar al te graag hoe hij de vijfvoudige Gouden Bal-winnaar had leren kennen. "Ze hadden me al verteld over een Argentijns jongetje dat naar verluidt héél goed was", aldus Xavi. "Zijn naam was toen ook al gevallen, maar die was ik snel vergeten. Tot ik hem op die eerste training zag en al snel begreep waarover iedereen het had. We hadden een trainingsvorm, iets wat we toen standaard deden, waarbij je één op één kwam met Thuram en Puyol. Hoe hij daar naartoe snelde en hen al dribbelend voorbij ging, dat was ongezien voor een jongen van 16. Zonder schrik in de ogen, vliegensvlug voorbij ervaren internationals. Je kon meteen zien dat hij een van de allergrootsten ooit zou worden. Vooral zijn aangeboren talent in één tegen één-situaties is bijzonder. Hoe hij toen al passte, op doel trapte, scoorde: ongelofelijk."

anp Xavi en Puyol vorig jaar in Amsterdam.

Xavi vertelde ook hoe je Messi tijdens een wedstrijd het makkelijkst op stang kan jagen. "Zowel Barcelona als de Argentijnse nationale ploeg kan het zich niet veroorloven Messi tien minuten lang geen pass te geven. Leo moét zich haast constant betrokken voelen in de wedstrijd. Hij wil er zijn daar waar het gebeurt, daar waar de bal is. Is dat niet het geval, gaat hij zich ergeren. Als er vijf minuten zijn waarin hij de bal niet raakt, moet je hem als ploeg echt opzoeken zodat hij weer kan deelnemen aan het spel."

belga Messi (l) bij het Argentijnse Newells Old Boys uit Rosario.