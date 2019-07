De Bilde over Hazard: “Hij zal kilo’s moeten verliezen om weer topfit te kunnen worden” Redactie

Weer een nederlaag. Eden Hazard verloor gisteravond met Real Madrid de halve finales van de Audi Cup, een vriendschappelijk toernooi in de Allianz Arena in München, tegen Tottenham. Het werd 0-1 na een doelpunt van Harry Kane. Hazard en - vooral - Marcelo zagen er niet goed uit bij die tegentreffer (zie video onder). Hazard trapte de bal onzorgvuldig richting Marcelo, die balverlies leed en de 1-0 in de voeten van Harry Kane duwde.

Gilles De Bilde ging in Het Nieuws op VTM dieper in op de moeizame start van Hazard bij Real. “Het is duidelijk dat Hazard nog niet aan zijn beste vorm zit. Het verschil met vorig seizoen bij Chelsea, met het winnen van de Europa League, en de Rode Duivels en de situatie nu bij Real is blijkbaar toch nog groot. Bovendien zeult Hazard toch nog wat kilo’s mee en die zal hij toch nog moeten verliezen om topfit te kunnen geraken.”

De Bilde liet voorts ook onder meer zijn licht schijnen over de doelmannenkwestie bij Real. Thibaut Courtois ligt een tijd in de lappenmand en Keylor Navas keepte puik tegen de Spurs. Bekijk in bovenstaande video het hele interview met De Bilde.

