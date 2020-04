De belofte die Barcelona deed aan Neymar om te vermijden dat hij naar Real Madrid zou verkassen YP

04 april 2020

17u41

Bron: Mundo Deportivo 0 Barcelona Zelfs in tijden waarin het coronavirus volop woekert en voetbalclubs naar alle waarschijnlijkheid de geldbeugel relatief gesloten zullen houden, lijkt de spilfiguur in dé transfersoap van komende zomer alwéér Neymar Junior te gaan worden. Mundo Deportivo, de huiskrant van FC Barcelona, komt vandaag met nieuwe onthullingen in de soap die intussen al talloze afleveringen telt.

Het blad begint z’n verhaal met een situatieschets van afgelopen zomer. De Braziliaanse balvirtuoos, 28 intussen, stond toen dicht bij een terugkeer naar de ploeg die hij in de zomer van 2017 voor 220 miljoen euro verliet voor Paris Saint-Germain, maar ook aartsrivaal Real Madrid, dat goede relaties onderhoudt met PSG, wilde hem maar wat graag in huis halen. Neymar twijfelde. Liefst van al keerde hij terug naar zijn oude liefde, maar hij wilde vooral weg uit Parijs.

Als je dit jaar niet terug komt, dan halen we je volgend jaar terug. Zoveel is zeker De vermeende belofte van de Barça-top aan Neymar en zijn entourage

Volgens Mundo Deportivo schakelde Barça vervolgens een versnelling hoger. Een delegatie van de Blaugrana, met onder meer CEO Grascar Grau, directielid Javier Bordas en technisch directeur Aric Abidal, reisde af naar Parijs om een overgang te bespreken, maar witte rook kwam er niet. In plaats daarvan kwam er volgens het Spaanse blad wel een niet mis te verstane belofte om Neymar uit zijn gouden kooi te halen in Parijs. “Als je dit jaar niet terug komt, dan halen we je volgend jaar terug. Zoveel is zeker”, zou er aan Neymar en zijn entourage toevertrouwd zijn. Op die manier wilden ze in Catalonië het gevaar afwenden dat de gewezen publiekslieveling de uiterst gevoelige overstap maakt naar het Bernabéu. En bij Mundo Deportivo maken ze zich sterk dat dat gevaar (voorlopig?) is geweken.

Ook het contract zou al besproken geweest zijn en de sportkrant meent zelfs te weten dat Neymar bereid is om een flink stuk minder te gaan verdienen dan wat nu het geval is in de Franse hoofdstad. Alles om terug samen te spelen met Lionel Messi & co, maar toch kraaien ze bij Barça nog maar best niet te snel victorie. De Catalanen moeten er nog uit geraken met PSG en het daar willen ze natuurlijk na drie jaar het grootste deel van de 220 miljoen recupereren. Dus de grote vraag blijft: hoe ver wil Barcelona, de coronacrisis indachtig, gaan om de verloren zoon terug te halen?

