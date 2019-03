De alleszeggende reactie van Betis-doelman Pau López nadat Messi op weergaloze wijze kroon op het werk zette YP

18 maart 2019

07u19 6 Primera Division Lionel Messi was andermaal in grootse doen, gisteravond voor FC Barcelona. Lionel Messi was andermaal in grootse doen, gisteravond voor FC Barcelona. De kleine Argentijn joeg er drie tegen de touwen , meteen goed voor een 1-4-zege van de Blaugrana bij Betis Sevilla. De reactie van doelman Pau López na zijn derde goal sprak dan ook boekdelen...

Een vrije trap recht in de winkelhaak, een fraai afgeronde aanval na al even knap voorbereidend werk van Luis Suarez en een werkelijk schitterende stiftbal over het hoofd van Betis-doelman Pau López: ziedaar het avondje van Lionel Messi in het Estadio Benito Villamarín. Het leverde hem een staande ovatie op van de thuisaanhang en ook López werd er moedeloos van, zo bewijst bovenstaande screenshot. Je zou voor minder ook: Messi scoort om de 53 minuten tegen de onfortuinlijke Spanjaard. In de 585 minuten die hij tegen hem speelde, trof de ‘Vlo’ al elf keer raak. Hieronder kan je nog eens genieten van het derde pareltje.

GOOOAL | Wat een heerlijke goal van Messi, zijn derde van de avond! 🎩



1️⃣-4️⃣ #BetisBarça 🇪🇸 pic.twitter.com/C9vp1H1gVB Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Dankzij het puntenverlies van eerste achtervolger Atlético Madrid staat Barça nu tien punten los en Messi was dan ook een tevreden man achteraf. “Dit was een hele belangrijke overwinning. Mijn goals waren belangrijk om de punten te kunnen pakken, we hebben deze goede mogelijkheid om uit te lopen benut. We mogen niet meer falen. Of ik ooit al zo’n ovatie kreeg op verplaatsing? Nee, niet dat ik me kan herinneren. Maar hier in Sevilla worden we altijd goed ontvangen. Betis is trouwens een ploeg die goed voetbal speelt, maar we kwamen nooit in de problemen. We stonden heel goed, onze coach las de wedstrijd heel goed. Tactisch speelden we de perfecte wedstrijd. Soms moet je je aanpassen aan de rivaal, dat zijn ccruciale wedstrijden. Je moet overal op voorbereid zijn. We staan er goed voor, alles ligt in onze eigen handen.”

👏👏👏 ¡Imposible no aplaudir! Así reaccionó la hinchada del Betis ante la exhibición de Messi con el Barcelona pic.twitter.com/7jgWSGcual Goal en español(@ Goal_en_espanol) link

Lof van Messi dus voor coach Valverde en die had op zijn beurt ook lof voor zijn sterspeler. “Zijn wedstrijd was uitzonderlijk. Hij scoorde drie keer, maar dat hadden er net zo goed vier kunnen zijn (Messi trof in het slot nog de paal, red.). Het lijkt allemaal zo gemakkelijk. Ook al laat hij de tegenstanders lijden met zijn goals, toch genieten die er ook op een of andere manier van. Dat merkte je aan de reactie van het publiek, het zegt genoeg dat ze hem trakteren op een staande ovatie. Dat is een erkenning. De triple? We hebben nog geen enkele titel op zak, dus daar denken we nog niet aan. We gaan ons best doen, maar we zijn nog geen kampioen.”