De 22 acteurs van Real Madrid - Barcelona, elk met met hun eigen Clásico-verhaal Dieter Peeters

09u50 18 AFP Naast Ronaldo en Messi zijn er nog 20 spelers met elk hun Clásico verhaal. Primera Division Zaterdag om 13u lokale tijd kijken elf 'Koninklijnen' evenveel 'Blaugrana' in de ogen. Naast hoofdrolspelers Messi en Ronaldo heeft elke speler wel zijn eigen Clásico-geschiedenis. Deze 22 verhalen moet je kennen.

De gasten: FC Barcelona

Marc-André Ter Stegen - de passeur/keeper

De Duitse doelman begint zaterdag nog maar aan zijn vijfde Clásico. De 2-3 overwinning van vorig seizoen was zijn enige tot nu toe, maar wel één waar hij een grote rol in speelde, niet enkel met zijn handen, ook met zijn voeten. Ter Stegen gaf namelijk 36 goede passes (op 43 pogingen). Daarmee deed de Duitser beter dan 10 Real spelers. Enkel (veldspelers) Kroos, Modric en Carajaval passten beter.

Sergi Roberto - de vergeten held

In de 92ste minuut van de laatste competitie-Clásico, op 23 april 2017, spurtte rechtsachter Sergi Roberto 50 meter met de bal aan de voet van zijn eigen strafschopgebied naar dat van Real. Via André Gomes en Alba kwam de bal bij Messi, die de match besliste en met alle aandacht ging lopen. Na zijn heroïsche goal in de Champions League tegen PSG, voegde Roberto zo nog een mooie pagina toe aan de geschiedenisboeken.

Marca De run van Sergi Roberto

Gerard Piqué - de scorende verdediger

De ervaren verdediger, en fiere Catalaan, speelde al 28 Clásico's alle competities samengeteld. Daarvan won hij er precies de helft. Piqué liet zich ook twee keer opmerken met een doelpunt. Zijn eerste dateert van mei 2009, toen hij de laatste goal maakte in de 2-6-overwinning op het veld van Real.

Thomas Vermaelen - de debutant

De Rode Duivel zat in het seizoen 2015-2016 al twee keer op de bank in een Clásico, maar kwam nog nooit op het veld. Normaal gezien start Vermaelen zaterdag naast Piqué. De centrale verdediger speelde al vier wedstrijden op rij voor Barcelona. Zijn verhaal lees je in extenso morgen in onze krant.

Jordi Alba - de onzekere factor

Vijftien Clásico's werkte Jordi Alba al af. Daarvan won hij er nog maar vijf. Voor de laatste gaf hij zelf de beslissende pass naar Messi. Voor zaterdag is de linksachter onzeker, want Alba trainde gisteren apart. De Fransman Lucas Digne staat alvast te trappelen om zijn plaats in te nemen. Alba trok alvast de aandacht door duidelijk te stellen dat Barça geen erehaag zou vormen voor de Real-spelers, die vorige week de Wereldbeker voor clubs wonnen.

Sergio Busquets - gespaard

Afgelopen weekend werd Sergio Busquets gespaard, met oog op de Clásico. De controleur op het middenveld stond al met vier gele kaarten en riskeerde daarmee een schorsing. Zo is Busquets klaar voor zijn 32ste Clásico, alle competities meegeteld. Zijn palmares: 15 overwinningen, 6 gelijke spelen en 10 nederlagen.

Ivan Rakitic - aangever én doelpuntenmaker

De Kroatische middenvelder eiste in de laatste Clásico op het veld van Real een hoofdrol op. Met een assist en een erg knap doelpunt droeg hij een aardig steentje bij aan de 2-3 overwinning. Dat was nog maar zijn derde zege met Barcelona in negen confrontaties met de Madrilenen.

Andrés Iniesta - 'since 2004'

'Il Blanquito' viel in 2004 voor het eerst in tegen Real Madrid. Het product van La Masia speelde ondertussen al 36 keer tegen Real (en tegen Atlético). Daarvan won hij er 15, verloor hij er 12 en speelde 9 keer gelijk.

Paulinho - de onderschatte aankoop

Barcelona kreeg afgelopen zomer heel wat hoongelach over zich toen het de Braziliaanse middenvelder voor 40 miljoen uit China haalde. Paulinho was enkele jaren daarvoor geflopt bij Tottenham. Bij Barça lijkt het wel te lukken, want Paulinho vond in 15 competitiematchen al 6 keer het net. Wat kan hij in de Clásico?

Suárez - net op tijd in vorm

Als de Uruguayaanse spits scoort in de Clásico, verliest Barcelona nooit. In de 6die Suárez afwerkte, maakte hij al 4 doelpunten. Dit seizoen vlotte het nog niet voor de aanvaller, na 11 matchen had hij nog maar 3 goals. Maar daarna begon het beter te draaien, met 6 goals in 4 matchen.

Messi - Leo

Al 36 keer kwam het Argentijnse fenomeen op het veld tegen aartsrivaal Real Madrid. Daarin maakte Messi 24 doelpunten, dat is 2 op 3. De Spaanse krant Marca berekende dat Barcelona 76% kans heeft om te winnen als Messi speelt en 89% wanneer hij scoort. De eerste keer dat hij tegen Real kon scoren, deed hij het in stijl: meteen drie keer. Toen speelde 'kleine Leo' nog maar een kleine rol in een ploeg met Ronaldinho, Eto'o, Deco, Xavi, Iniesta en Puyol.

De thuisploeg: Real Madrid

Keylor Navas - de onbekende nummer 1

De Clásico biedt voor Navas een ideale gelegenheid om te tonen dat hij de enige echte nummer één van Real is. Sinds zijn komst naar Madrid in 2014, na de wereldbeker, wordt de doelman regelmatig in vraag gesteld. Nochtans verdreef hij clubicoon Casillas uit het doel. Met Arrizabalaga, de doelman van Bilbao, lijkt Real al een opvolger voor Navas klaar te hebben staan. De doelman zelf blijft, zoals steeds, zijn koele zelve en heeft naar eigen zeggen niets te bewijzen tegen Barça. Als Real-keeper slikte hij al 8 doelpunten in 4 competitieduels tegen Barcelona.

Dani Carvajal - de bewuste gele kaart

Om zeker niet geschorst te zijn voor de Clásico pakte de rechtsachter in de laatste minuut tegen Bilbao nog een gele kaart. Daardoor zat hij tegen Sevilla al zijn schorsingsdag uit. Caravajal probeerde datzelfde trucje ook al in de Champions League, maar de Uefa bestrafte hem met een extra speeldag schorsing. Zo mist hij de heenwedstrijd van de achtste finales tegen PSG. Maar zaterdag is Caravajal wel van de partij.

Sergio Ramos - Hero of Zero

De centrale verdediger speelde al 36 Clasico's en eiste daarin regelmatig een hoofdrol op. Al vijf keer kreeg Ramos een rode kaart, toch een gemiddelde van bijna 1 op 7 matchen. Maar de verdediger kwam ook 4 keer tot scoren. Zijn laatste doelpunt vorig seizoen, een kopbal in de laatste minuut, leverde Real in Camp Nou een puntje op.

Marcelo - de antiheld

De ervaren Braziliaanse linksachter speelde al 25 Clásico's, maar van het laatste competitieduel heeft hij nog lang wakker gelegen. Toen Sergi Roberto (zie hoger) in de laatste minuut op het Real doel afstormde, had Marcelo hem kunnen stoppen met een (professioneel) foutje. Marcelo koos voor fair play en liet zijn tegenstander lopen, waarna Messi scoorde. Marcelo nam de schuld en de rol van antiheld volledig op zich.

Casemiro - van cruciaal belang

Toen Rafa Benitez de Braziliaan in 2015 verrassend op de bank hield, ging Real pijnlijk met 4-0 onderuit tegen Barcelona. Die vergissing zou leiden tot het ontslag van de coach. Zijn opvolger Zidane besefte het belang van Casemiro als breker én (scorende) opbouwer op het middenveld. Vorig jaar moest Zidane de alomtegenwoordige Casemiro, die met geel achter zijn naam stond, na 70 wel wisselen bij een 2-1 voorsprong. Daarna kreeg Real nog twee doelpunten tegen en verloor het met 2-3. Belang bewezen?

Opta Alle geslaagde passes van Casemiro in de eerste 70 minuten van de Clásico.

Toni Kroos - de Madrileense Xavi

Het Barcelona-icoon Xavi Hernández, die 8 landstitels won, vertelde onlangs dat hij bij het huidige Barça niet meteen een opvolger voor hem zag. Bij Real zag hij die wel: Toni Kroos. De Duitse ballenmachine, omwille van zijn constant accurate passing, acteert al jaren op een erg hoog niveau bij de Koninklijke en zal ook zaterdag Ronaldo en Benzema moeten bevoorraden.

Isco - (niet) de talisman

Lang een groot talent genoemd, maar sinds het aantreden van Zidane lijkt Isco echt door te breken. Dit seizoen kreeg hij al bijna evenveel speelminuten als heel vorig seizoen samen en met resultaat. Hij was in 15 matchen bij 7 doelpunten rechtstreeks betrokken (4 goals, 3 assists). Tegen Barcelona kon hij de laatste jaren nog niet beslissend zijn. In 11 Clásico's kon hij nog maar 3 keer winnen, waarvan slechts 1 keer in de competitie. Kan hij Real zaterdag voor het eerst wel geluk brengen?

Karim Benzema - de snelste

De Franse spits is niet van de rapste, maar maakte wel het snelste doelpunt ooit in een Clásico. In 2011 scoorde Benzema al na 21 seconden. Toch leverde dat toen maar een puntje op. In totaal scoorde hij al 9 keer in 26 Clásico's.

Ronaldo - Cristiano

Al 16 doelpunten in 28 Clasico's levert Cristiano een iets slechter gemiddelde op dan Messi (0,57 goals/match, tov 0,67). De Spaanse krant Marca berekende dat Real met Ronaldo tussen de lijnen 75% kans heeft om te winnen. Als de Portugees tot scoren komt, loopt dat op tot 90%. Toch kon hij in 28 confrontaties maar 8 keer winnen. Heel Santiago Bernabeu zal zaterdag vooral naar hem kijken om die cijfers op te krikken, zoals hij dat deed in Camp Nou in 2016.

