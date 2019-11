Dartele Hazard en sterke Courtois:

Real Madrid 'Made in Belgium' klopt Sociedad SK

23 november 2019

22u09 2 Real Madrid RMA RMA 3 einde 1 RSO RSO Real Sociedad Primera Division Met Real Sociedad kreeg Real Madrid na een reeks laagvliegers nog eens een goede ploeg over de vloer – eens zien tot waar de recente euforie reikte.

Sergio Ramos is een grappenmaker – hij zette na twee minuten Sociedad op voorsprong met een schlemielige terugspeelbal. Willian José profiteerde (0-1). Courtois sloeg de armen ten hemel – na 535 minuten kwam zijn ongeslagen reeks tot een einde.

Gelukkig had Hazard er zin in. Hij trok de Madrileense motor op gang. Het diende van Eden te komen, want aan de overzijde zat Rodrygo minder in de match.

Beide ploegen zetten hoog druk en de partij was aangenaam om volgen. Een typische La Liga-match. Courtois voorkwam ergere schade. Eden bleef intussen zijn pirouettes draaien. Uit een vrijschop van Modric scoorde Benzema – wie anders (1-1).

Een own-goal bracht de thuisploeg kort na rust op voorsprong (1-2). Mazzel ontbrak in de eerste maanden bij De Koninklijke.

Hazard bleef zijn artistieke zelve, maar Real vergat de uppercut toe te dienen en de ruimtes werden stilaan groter – de tol van het interlandvoetbal. Vervangen Zizou!

Zidane bracht Bale. Bernabéu was vernietigend voor de spits die eerder deze week de kwalificatie van Wales voor het EK vierde met een spandoek: ‘Wales, golf, Madrid, in die volgorde’.

Januzaj kreeg twintig minuutjes. Net op het moment dat Modric er 3-1 van maakte. Een Gouden bal ‘in de volley’ genomen. Madrid zij aan zij met Barcelona op kop.

Een dartele Hazard was de beste van het veld. Klassevol hield Courtois Sociedad van de aansluitingstreffer.

Real Madrid was vanavond Made in Belgium. Dinsdag komt PSG naar de stad.