Daar zijn de eerste Hazard-shirts al YP

07 juni 2019

16u16

Bron: Twitter 2 Tienda oficial del @realmadrid en el Aeropuerto de BCN el Prat. El anuncio oficial pa cuando? 😂 #Hazard pic.twitter.com/ph3nDjF7o2 Aleix Garcés(@ AleixGarces) link

De ‘comunicado oficial’ kan er elk moment aankomen, maar in sommige officiële fanshops van Real Madrid smeden ze het ijzer nog voor het heet is. Of het is toch wat een supporter wil doen vermoeden om aandacht en likes te krijgen op sociale media - gekend fenomeen. Zo circuleren er op Twitter al foto’s die genomen zijn in de fanshop van de ‘Koninklijke’ in de luchthaven van... Barcelona. Uit het beeld blijkt dat onze landgenoot straks het rugnummer 7 zal dragen, maar dat lijkt voorbarig. De aanvoerder van de Rode Duivels heeft immers nog geen nummer heeft gekozen en in de officiële shop van Real liggen shirts met het nummer 7 en de naam Mariano.

Bij de Rode Duivels (en bij Chelsea) speelt Hazard met rugnummer tien. Bij Real is dat nummer weggelegd voor Gouden Bal Luka Modric. Ook de andere 'gangbare’ nummers, op 16 na, zijn bezet. Het nummer 7 hoort dus Mariano Diaz toe, 11 is voor Gareth Bale of Vinicius Jr. komend seizoen. Lucas Vazquez speelt met 17. Mogelijk wordt wel aan één van die spelers gevraagd om zijn nummer af te staan aan Hazard, maar daar is nog geen uitsluitsel over.