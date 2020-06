Daar is 'm! Lionel Messi scoort met panenka 700ste goal uit z'n carrière LUVM

30 juni 2020

23u16 0 Primera Division Nieuwe gewéldige mijlpaal voor Lionel Messi. De Argentijnse superster scoorde zonet Nieuwe gewéldige mijlpaal voor Lionel Messi. De Argentijnse superster scoorde zonet tegen Atlético Madrid de 700ste treffer van zijn carrière.

MIJLPAAL | Leo Messi maakte zonet het 700ste doelpunt in zijn profcarrière! 👏🐐

Op 1 mei 2005 was het, in Camp Nou, dat de supporters van FC Barcelona het allereerste doelpunt van Lionel Messi mochten bejubelen (zie onder). Ronaldinho had met een listige pass voor de assist gezorgd, Albacete stond na een sublieme boogbal van de Argentijn op een 2-0-achterstand. Zeventien was hij toen, Lionel Messi, en de jongste doelpuntenmaker ooit voor Barça. De tribunes stonden in lichterlaaie voor het nieuwe godenkind.



Dat laatste was vandaag dus niet het geval, de tribunes van Camp Nou waren leeg. Troosteloos eigenlijk, coronavoetbal, met goals zonder echt gejubel. Maar het kon “de Messias” niet deren. Dat 700ste doelpunt uit zijn carrière, daar was het Leo tegen Atlético om te doen. Iets meer dan vijftien jaar na zijn eerste, en ook dat “iets meer” moet op rekening van Covid-19. Bijna drie maanden geen voetbal immers, ook niet in La Liga, voor zijn jubileumgoal moest Messi echt wel lang geduld oefenen.

Maar in minuut 49 was het dus zover: nummer 700, zijn 630ste treffer voor Barça, de 441ste in La Liga, de 582ste met zijn linkervoet.

