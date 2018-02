Cristiano Ronaldo niet opgezet met wissel waarna Real zege laat ontglippen: "Richt de camera op de wedstrijd" Mike De Beck

04 februari 2018

08u55 0 Primera Division Het werd gisterenavond niet de avond van Cristiano Ronaldo en Real Madrid. Opnieuw lieten de troepen van Zinedine Zidane punten liggen in de Primera Division, dit keer na een 2-2-gelijkspel tegen Levante. En dat met een mokkende Cristiano Ronaldo die bij een 1-2-voorsprong naar de kant werd gehaald.

"No hay razones. Mira el partido. Apunta la cámara para el partido". La reacción de Cristiano Ronaldo tras ser sustituido en el Ciutat de Valencia. pic.twitter.com/d0FFjo2LBx Minuto#0 en Movistar+(@ MovistarMinuto0) link

De 'Koninklijke' leek in Valencia op een twaalfde seizoenszege af te stevenen. In de 82ste minuut besloot Zinedine Zidane dan ook uit te pakken met een gewaagde zet. Hij haalde de Portugese superster naar de kant voor Marco Asensio. Uiteraard heeft 'CR7' een broertje dood aan gewisseld worden. Wanneer hij naar de bank slofte, kon er geen blik af naar zijn coach en trok hij heel even de neus op.

Ook op de bank waren de camera's gericht op de Portugees en Ronaldo had dat zelf ook in de smiezen. "Er zijn geen redenen", richtte hij zich naar de camera waarop hij zijn vinger op de lippen zette. "Richt de camera op de wedstrijd." Daar was te zien hoe nieuwkomer Giampaolo Pazzini in de 89ste minuut alsnog gelijk maakte.

Giampaolo Pazzini kroont zich met een late gelijkmaker in zijn debuutmatch nu al tot publiekslieveling in Levante! 😱 #LevanteRealMadrid pic.twitter.com/mNdFi92fFw Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

"Cristiano Ronaldo is fucked off zoals iedereen omdat we allemaal zo veel mogelijk willen helpen en als we dat niet kunnen, is dat zwaar", vertelde Sergio Ramos na de partij. Door het gelijkspel kan Barcelona vanavond 21 punten uitlopen op de grote rivaal.