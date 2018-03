Cristiano Ronaldo klimt na twee goals in Eibar voorbij de 32 doelpunten van Messi: "Hij is van een andere planeet" Hans Op de Beeck

10 maart 2018

Real Madrid klimt dankzij een 1-2-zege bij het nummer acht Eibar tot op vier punten van het nummer twee Atlético Madrid. Met dank aan Ronaldo, die de twee Madrileense goals voor zijn rekening nam en zo aan 13 goals in zijn laatste zeven matchen in alle competities zit. ZIjn 33ste in totaal dit seizoen in amper 34 matchen, dat is er eentje meer dan Lionel Messi, vandaag voor de derde keer vader en straks niet van de partij in Malaga. Maar de Argentijn had wel 41 matchen nodig om aan die 32 goals te komen.

SIIIII! Luka Modrić vindt Ronaldo met buitenkantje voet en de Portugees werkt foutloos af, 0-1!

Eerst sloeg Ronaldo toe op assist van Modric. Voor de zevende opeenvolgende match dat hij de netten deed trillen. Maar net na de pauze kwam het nietige Eibar op gelijke hoogte toen centrale verdediger Ramis hoger sprong dan Sergio Ramos en gelijkmaakte op corner van Pedro Leon. Ramis leek samen met Eibar-doelman Marko Dmitrovic de thuisheld te gaan worden, zeker toen die laatste een kopbal van Ronaldo uit zijn doel hield na een voorzet van Bale. Maar uiteindelijk had Cristiano toch weer het laatste woord. Een nieuwe kopbal op voorzet van Carvajal ging er wel in zes minuten voor tijd.

GOAL! @Cristiano kopt de 1-2 voorbij Dmitrovic. ✅ Einde verhaal voor Eibar?

Real Madrid moet nog vol aan de bak want daar is Ramis al met de gelijkmaker! 💥

1️⃣-1️⃣





En dan te zeggen dat Ronaldo eerder dit seizoen door velen deels werd afgeschreven, toen hij in de eerste acht competitiematchen slechts één keer scoorde. Nu zit hij alweer aan 18 stuks, waardoor hij alleen nog het Barcelona-duo Messi (24 goals) en Suarez (20) voor zich heeft.

"Hij is van een andere planeet", aldus Zidane over Ronaldo. "Hij weet dat hij gaat scoren, hij is uniek en speciaal. De statistieken spreken voor zich. En hij is onze speler. Altijd positief. En als hij twee keer scoort, wil hij nog een derde maken. Deze zege doet deugd, vooral omdat Eibar erg goed speelde en een tijdlang de beste ploeg was. Zeker hier in het kleine Ipurua weten ze hoe de tegenstander het voetballen te beletten."