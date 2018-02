Cristiano Ronaldo die rust krijgt tegen Espanyol: "Ik kijk in de spiegel en ik hou van wat ik zie" Mike De Beck

27 februari 2018

11u38

Hij kende een moeilijke seizoensstart, maar ondertussen scoort Cristiano Ronaldo weer aan de lopende band. Momenteel zit de Portugees toch al weer aan 14 treffers in 20 wedstrijden in La Liga en 11 rozen in de Champions League. Hoe speelt hij dat klaar? 'CR7' geeft als gouden raad vooral mee dat je in jezelf moet geloven.

Het YouTube-kanaal Desimpedidos haalde Cristiano Ronaldo vanuit Madrid voor de camera. "Behalve het knap zijn, vind ik dat je jezelf leuk moet vinden", vertelde de superster aan de Braziliaanse Youtuber 'Fred +10'. "Het gaat over het hebben van zelfrespect, je moet jezelf waarde geven. Ik ga niet zeggen dat ik een prins ben, maar je moet jezelf leuk vinden. Ik kijk in de spiegel en ik hou van wat ik zie. En natuurlijk hou ik ervan om naar mezelf te kijken."

Aan zelfvertrouwen zal het Cristiano Ronaldo dus nooit ontbreken. Toch wilde 'Fred +10' ook wel graag weten wat de topvoetballer zoal doet in zijn vrije tijd. "Ik kijk niet veel voetbal, dat is heel zeldzaam. Ik maak wel een uitzondering als het team van een vriend speelt of als het om een belangrijke match gaat, een derby bijvoorbeeld. Ik probeer om andere zaken te bekijken, series, films en documentaires. Je leert er heel veel van. En ik hou van concerten, net als reizen trouwens. Naar Parijs of Londen bijvoorbeeld."

Vanavond moet Real Madrid trouwens aan de bak tegen Espanyol Barcelona. Zonder enkele belangrijke basisspelers. Coach Zinedine Zidane kan geen beroep doen op vaste waarden Marcelo, Luka Modric, Casemiro en Toni Kroos, terwijl Cristiano Ronaldo rust krijgt.

De Koninklijke, pas tegenvallend derde in de Primera Division met 14 punten achterstand op leider Barcelona, moeten de komende drie weken vijf keer aan de bak. Dat lijkt geen evidentie te worden voor de al door blessures geteisterde selectie van de Madrilenen. Vandaag bij Espanyol missen de Koninklijke alvast Casemiro (maagproblemen), Toni Kroos (knie), Marcelo en Luka Modric (beiden hamstring).

Voor die laatste drie wordt het een race tegen de klok om fit te zijn volgende week dinsdag voor de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, in Parijs bij PSG. Cristiano Ronaldo, met twee goals de grote held in de heenwedstrijd tegen PSG (3-1), is er vanavond eveneens niet bij bij Espanyol. Hij krijgt, net als vorige week bij Leganés, rust.