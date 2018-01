Cristiano Ronaldo bekijkt flink bebloede gezicht via gsm van clubdokter en het resultaat zint hem duidelijk niet Mike De Beck

21 januari 2018

18u24 0 Primera Division Real Madrid heeft nog een keer uitgehaald in La Liga. De 'Koninklijke' kwam wel op achterstand tegen Deportivo La Coruña, maar won uiteindelijk nog met duidelijke 7-1-cijfers. En maker van twee doelpunten Cristiano Ronaldo - hoe kan het ook anders? - ging met de hoofdrol lopen.

Het kanon van 'CR7' zwijgt dan toch niet meer in de Primera Division. De Portugees was vandaag opnieuw goed voor twee treffers in de eclatante zege. Hij maakte de 5-1 en de 6-1, maar achteraf ging er vooral een filmpje op Twitter de ronde. Ronaldo moest even naar de kant nadat hij een onvrijwillige schop in het gezicht van Schär moest verwerken. In het filmpje is te zien hoe een flink bebloede Ronaldo zichzelf bekijkt via de gsm van de clubdokter. Het resultaat zinde hem duidelijk niet.

Ook Gareth Bale etaleerde vanmiddag zijn vorm. De Welshman prikte er ook twee tegen de netten en vooral de 2-1 was een pareltje. De linksbenige Bale mikte het leer perfect in de bovenhoek. Het was overigens de eerste keer in 273 dat Bale, Benzema en Cristiano Ronaldo nog een keer samen op het veld stonden. In de 64ste minuut kwam Benzema Borja Mayoral vervangen waardoor de 'BBC' werd verenigd. Door de zege klimt Real Madrid naar de vierde plek in de stand.

