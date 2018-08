Courtois ziet vanop de bank hoe Real achterstand ombuigt in ruime zege: Bale en Benzema helpen 'Koninklijke' aan zege én leidersplaats Redactie

26 augustus 2018

23u59 3 Girona FC GIR GIR 1 einde 4 RMA RMA Real Madrid Primera Division Real Madrid heeft met 1-4 gewonnen bij Girona op de tweede speeldag in de Primera Division. De Koninklijke heeft die zege te danken aan onder meer twee omgezette penalty's. Met 6 op 6 komt Real Madrid naast Barcelona aan de leiding in de stand.

Iets voorbij het kwartier waren de Madrilenen nochtans op achtervolgen aangewezen. Borja Garcia poeierde het leer in de winkelhaak. Zes minuten voor rust kwam Real langszij, Sergio Ramos faalde niet vanaf elf meter.

Zeven minuten na de pauze stond de 1-2 op het scorebord, deze keer trapte Karim Benzema een penalty binnen. Op het uur zaten de bezoekers op rozen. Een dieptepass van Isco bereikte Gareth Bale, die de bal naast doelman Bono deponeerde. Even later was het de Welshman die de de assist leverde voor Benzema's tweede van de avond: 1-4, de eindstand.

Zomeraanwinst Thibaut Courtois moest bij Real opnieuw vrede nemen met een plek op de bank. Tussen de palen gaf coach Julen Lopetegui de voorkeur aan Keylor Navas, die aan zijn vijfde seizoen in Madrileense loondienst bezig is.