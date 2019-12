Courtois wil álles winnen met Real Madrid: “Het feit dat Navas hier niet meer is, heeft mij wel geholpen” XC

30 december 2019

07u03

Bron: Marca 4 La Liga Thibaut Courtois vertoeft momenteel aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar hij de Amerikaanse basketwereld bezoekt. Het Spaanse Marca strikte de Rode Duivel in Miami voor een babbel. “Ik wil geschiedenis schrijven met Real Madrid.”

Nu de Spaanse competitie een tijdje stilligt, maakt Courtois van de gelegenheid gebruik om in de Verenigde Staten enkele NBA-matchen mee te pikken. Zo woonde hij ook de partij tussen de Philadelphia 76ers en Miami Heat (116-117) bij. En tijdens die wedstrijd vloog Heat-speler Tyler Herro in de tribune, uitgerekend op Courtois. Grappig moment.

@managingmadrid Courtois making saves while on vacation in Miami! Tyler Herro says thanks. #HalaMadrid #HeatCulture #NBA #LaLiga pic.twitter.com/KmMO4iRDDC noudont_(@ No_U_Dont) link

Naast het bekijken van NBA-matchen, nam Courtois in de VS ook de tijd om Marca te woord te staan. De Rode Duivel steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. “Dit is Real Madrid. We willen de Supercopa, beker, competitie en Champions League winnen. Álles. Tegen Barcelona (eindstand: 0-0, red.) hebben we laten zien dat we iedereen kunnen verslaan. Ik wil geschiedenis schrijven met Real”, aldus onze nationale doelman bij Marca.

Courtois is inmiddels uitgegroeid tot de onbetwistbare nummer één bij de Koninklijke. Nochtans heeft de Belg het niet altijd even gemakkelijk gehad in Madrid. Vooral de Spaanse pers was meermaals kritisch voor Courtois. En dat terwijl z'n toenmalige concurrent Keylor Navas voortdurend werd opgehemeld.

“Dat is het leven", vertelt Courtois. “Met sommigen heb je een betere band. Navas was een ploegmaat (de Costa Ricaan vertrok in de zomer naar PSG, red.), en er was altijd een goed contact tussen ons. Maar het feit dat hij hier niet meer is, heeft mij wel geholpen.”

“De buitenwereld voert nu minder dat debat. Binnen de club waren we twee keepers die goed trainden en de concurrentie aangingen, zoals dat momenteel het geval is met Areola. Hij is een geweldige keeper. Wat ik elke dag op training moet tonen, is niet veranderd. Maar er is minder discussie buiten de club.”

Marca’s Cover | “Courtois: This is Real Madrid. We want to win it all.” pic.twitter.com/qOD0nfBv3o Real Madrid Info(@ RMadridInfo) link