Courtois: "We willen La Liga hervatten en kampioen worden"

19 mei 2020

16u35

Ook Thibaut Courtois is blij dat hij opnieuw mag trainen, zo zegt hij in een interview met Real Madrid TV. “Na bijna twee maanden te hebben stilgelegen, had iedereen veel zin om de trainingen te hervatten. ‘t Is toch weer anders om als ploeg samen te zijn, maar het is altijd goed om terug te kunnen keren naar het oefencomplex om te trainen. Het is anders dan thuis te trainen, maar iedereen heeft zijn oefeningen gedaan - zoals de trainer ons had gevraagd. Iedereen oogt fit. Met de doelmannen hebben we de trainingen vorige week al hervat met de keeperstrainer, maar dat de spelers nu ook in kleine groepjes trainen, kan ons als doelmannen zeker verder op weg zetten. Zo heb je het gevoel dat je opnieuw echt aan het trainen bent. Iedereen heeft zin om de competitie te hervatten en om de strijd aan te gaan om die ook te winnen.”



