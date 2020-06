Courtois steekt hand uit naar Trofeo Zamora voor beste doelman in La Liga, de eerste voor Real in 12 (!) jaar: “Hij heeft nooit beter gekeept” MXG

25 juni 2020

12u20 2 La Liga Thibaut Courtois (28) ligt in poleposition om de Trofeo Zamora binnen te rijven - de onderscheiding voor de beste doelman in de Spaanse competitie. Onze nationale nummer één kan de eerste Real-doelman in twaalf jaar worden die de prijs binnenhaalt. De Spaanse pers looft Courtois om z'n prestaties, maar dat is ooit anders geweest.

Real Madrid-Mallorca: 2-0. Clean sheet erbij, nummer 14 dit seizoen. Twee doelpunten slikte Thibaut Courtois sinds de herstart van La Liga. Eentje tegen Eibar en eentje tegen Real Sociedad. Hij onderscheidde zich ook met enkele knappe parades. Courtois steekt zo z'n hand uit naar de Trofeo Zamora, de prijs die in Spanje wordt uitgereikt aan de beste doelman van La Liga. Keylor Navas is het niet gelukt, Diego Lopez ook niet. Courtois kan de eerste doelman van Real Madrid worden die de prijs wegkaapt in twaalf jaar, sinds Iker Casillas in 2008.

Hij heeft nooit beter gekeept Marca

Courtois won de prijs al twee keer, als keeper van stadsrivaal Atlético Madrid in 2013 en 2014. Dit seizoen slikte de Limburger in 28 wedstrijden - het aantal dat nodig is om te kunnen meedingen naar de trofee - amper 18 tegengoals. Dat zijn er 0,64 per wedstrijd. Eerste achtervolger Jan Oblak zit op een gemiddelde van 0,71 tegentreffers per wedstrijd, of 22 stuks in 31 matchen. De rest volgt op grotere afstand. De Sloveen won de onderscheiding de afgelopen vier seizoenen. Tijd voor ‘El Muro’ om de heerschappij van Oblak te doorbreken. Orde op zaken.

Hel naar hemel

De tegengoal tegen Eibar leek knullig, maar dat wordt de doelman zelfs niet aangewreven. Courtois wordt in de Spaanse pers opgehemeld. “Hij heeft nooit beter gekeept”, schrijft Marca donderdag. “Het moment voor Courtois is heel zoet. Na de twijfels van zijn eerste seizoen heeft Tibu zijn betrouwbaarheid zodanig hersteld dat hij misschien wel het beste moment van zijn carrière doormaakt. Hij houdt z’n ploeg vaak recht, waardoor ze niet van een achterstand moeten terugkomen. Tegen Mallorca deed hij het weer.”

Het is ooit wel anders geweest. Vorig seizoen bracht de doelman niet de zekerheid die het sluitstuk van de Koninklijke moet brengen. Hij kon zelfs niet meedingen naar de Trofeo Zamora wegens te weinig wedstrijden door een hamstringblessure. Acht clean sheets haalde Courtois over het hele seizoen, in 27 matchen. Ook de start van de jaargang 2019-20 was niet je dat. Zes tegendoelpunten in de eerste vier matchen. Een weifelende prestatie in de Champions League tegen Club Brugge. “Courtois, dit is het niet”, kopte de Spaanse krant AS. Met een verwijzing naar z’n gemiddelde van 1,37 tegendoelpunten per wedstrijd voor Real.

Dat was oktober 2019. Het was een kantelpunt. Tegen de jaarwisseling hield Courtois negen keer z’n netten schoon, in de competitie alleen al. “Hij is de beste keeper ter wereld”, klonk het meteen in Marca. Het kan verkeren’, zei de Nederlandse dichter Gerbrand Bredero 400 jaar terug. Het geldt nu ook voor Courtois. Hij zit nu aan gemiddeld 0,64 tegendoelpunten. Dat is wat anders dan die 1,37.

Courtois straalt zekerheid en vertrouwen uit. Het stuwt Real naar de kop van La Liga. ‘Octopus’ of ‘Tarantula’ wordt hij weleens genoemd in Spanje. Acht tentakels. Acht poten. Hij ranselt ze uit elke hoek. Courtois is een hoeksteen van dit Real Madrid geworden. Zonder hem rammelt het verdedigende compartiment van Los Blancos.

Een derde keer op de erelijst van de Trofeo Zamora? Dat is evenveel als Ricardo Zamora zelf. Het misstaat niet.

De knappe saves van Courtois tegen Valencia



