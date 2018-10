Courtois slikt treffer in 95ste minuut: Real Madrid verliest van Alavés en kan vierde wedstrijd op rij niet scoren Mike De Beck

06 oktober 2018

20u24 0 Deportivo Alavés ALA ALA 1 einde 0 RMA RMA Real Madrid Primera Division Drie wedstrijden zonder doelpunt, worden er vier. Julen Lopetegui heeft ook tegen Deportivo Alavés geen oplossing gevonden voor het scoringsprobleem van Real Madrid. Erger nog: in de 95ste minuut slikte Thibaut Courtois nog een doelpunt (1-0) nadat hij er op een hoekschop niet al te best uit zag. Door de nederlaag laat de 'Koninklijke' het na om Barcelona, dat morgen speelt tegen Valencia, onder druk te zetten.

GOOOAL | Quelle fin de match ! Alavès décroche une victoire inespérée face au Real ! 😱🔥



1️⃣-0️⃣ #AlavésRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/jINvzdAjkL Eleven Sports BE(@ ElevenBE_fr) link

Terwijl Cristiano Ronaldo het leer er vanavond voor Juventus nog een keer in knalde, wist Real Madrid voor de vierde wedstrijd op rij niet te scoren. Na Sevilla, Atlético Madrid en CSKA Moskou komt nu Deportivo Alavés in het bedenkelijke rijtje. Real Madrid ging nochtans vol goede bedoelingen van start. Ceballos probeerde het een keer en een kopbal van Benzema werd net voor de lijn gekeerd. Een doelpunt leverde het dus niet op. Aan de overzijde was het ei zo na wel raak. Thibaut Courtois, die nog geen bal moest pakken, zag hoe Calleri het leer voor doel trok. Varane stond onze nationale doelman bij en verijdelde de 1-0. Ibai stond namelijk klaar om binnen te tikken. 0-0 aan de rust. De positieve koninklijke noot? Het was de eerste keer dat Real Madrid dit seizoen buitenshuis na 45 minuten de nul op het bord hield.

Het hielp Lopetegui ook niet dat Isco, Marcelo en Carvajal er niet bij liepen. Enter Mariano dan maar. Ook hij kon het in de voorste gelederen niet forceren. Net als die andere invallers Asensio en Vinicius. Een nukkige Gareth Bale zocht tien minuten voor tijd zijn zitje op. Een inspiratieloos Real Madrid was in de tweede helft helemaal zoekende. Geen lijn in het spel. Amper aanvallen gecreëerd. Dan bestaat het gevaar altijd dat je nog een tegentreffer slikt. Die Madrileense vrees werd in de laatste seconden van de blessuretijd waarheid. Thibaut Courtois schatte een hoekschop verkeerd in waarna Manu Garcia de 1-0 in doel kopte. Feest in het Estadio Mendizorrotza, zorgen in de Spaanse hoofdstad.

Vier wedstrijden zonder doelpunt. De laatste keer dat Real Madrid een slechtere reeks neerzette dateert al van 1985 (vijf in alle competities). O ja, Deportivo Alavés was ook de tegenstander van Real Madrid toen die andere Ronaldo - de Braziliaan - zijn eerste doelpunten in koninklijke loondienst maakte. Toen werd het 5-2. In het Santiago Bernabéu denken ze met heimwee terug aan de twee Ronaldo's. Ook voorzitter Florentino Pérez.

1985 - Real Madrid have failed to score in four consecutive games in all competitions for the first time since April 1985 (five), their worst run ever. Drought pic.twitter.com/Hrej7ojkM4 OptaJose(@ OptaJose) link

The smile says it all! 🇧🇷😀@Ronaldo scoring his first goals for @realmadriden! #AlavesRealMadrid pic.twitter.com/il4DqT0gM5 LaLiga(@ LaLigaEN) link