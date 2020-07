Courtois richt zich in video tot Real-fans: “Ik beloofde dat goede dingen zouden komen” NVE

17 juli 2020

11u50 0 To the fans. We won this together. Now let’s keep the good thing going.🌱🏆 Hala Madrid! #LaLiga #RealMadrid #RMLiga https://t.co/t7AjbmHQW3 pic.twitter.com/gtq5R8nmsh Thibaut Courtois(@ thibautcourtois) link Primera Division “Hala Madrid.” Thibaut Courtois draagt de titel van Real Madrid op aan de supporters. In een filmpje op zijn sociale media getiteld ‘Campeones’ richt de doelman zich tot de socios van de Koninklijke.

In een Twitter-video heeft Thibaut Courtois zich gericht tot de fanbase van Real Madrid. Hij geeft toe dat het geen simpel jaar is geweest - in oktober werd Courtois zelfs nog weggehoond -, maar dat de titel toebehoort aan de supporters. “Aan de fans. Aan zij die verlies gekend hebben. Het is niet makkelijk geweest. Er waren teleurstellingen, frustraties, woede. Maar er was ook hoop, geloof en echte vastberadenheid. Ik beloofde dat goede dingen zouden komen, en ik probeer me altijd aan m’n woord te houden. Ik bleef geloven, in Madrid, in ons, in mezelf.”

“Nu is het moment om te vieren. Deze titel is voor de fans. Deze titel is voor jou. Onze beloning is de overwinning, onze beloning is de trots. Maar het allerbelangrijkste: onze beloning is het bewijs dat volharding loont. We wonnen dit samen. Dus laten we zo voortdoen. Hala Madrid”, besloot de Rode Duivel.

Courtois was dit seizoen een van dé sterkhouders bij Real Madrid. De Limburger hield achttien keer de netten schoon in La Liga. Vooral na de coronabreak, waarin Real 30 op 30 haalde, presteerde Courtois met zes cleansheets en amper vier tegengoals op erg hoog niveau.

