Courtois reageert na debuut: "Ik klaag niet, het is normaal dat er bij een club als Real concurrentie is" Mathieu Goedefroy in Spanje

02 september 2018

08u10 3 Primera Division De nul houden bij zijn debuut lukte hem niet. Toch stond Thibaut Courtois gisterenavond in Madrid te glunderen na het laatste fluitsignaal. "Ik voelde me al snel heel goed op dit veld."

Drie wedstrijden lang moest hij vanop de bank toekijken hoe Keylor Navas het vertrouwen kreeg van coach Julen Lopetegui, maar gisterenavond was het eindelijk zover: Thibaut Courtois maakte zijn debuut voor Real Madrid. Tegen laagvlieger Leganes kon onze landgenoot niet langer dan 28 minuten de nul houden. De reden? Een strafschop, weggegeven door ploegmaat Casemiro. Courtois koos de foute hoek. "Een penalty binnenkrijgen is altijd balen", wist onze landgenoot achteraf. "Maar ik voelde me al snel heel goed op het veld. Ik heb niet veel werk gehad, wat ik moest pakken heb ik gepakt."

Daarmee vatte Courtois zijn eigen prestatie goed samen. Leganes was aanvallend onmondig. Op de strafschop na bleef onze landgenoot in het doel van Bernabeu zo goed als onbedreigd. "Maar ik ben enorm blij dat ik hier vandaag kon debuteren voor onze eigen supporters", aldus Courtois. "Ik heb toch al anderhalve maand geen wedstrijd meer gespeeld. Ik heb ook niet gespeeld in vriendschappelijke matchen, daarvoor ben ik hier te laat aangekomen (Courtois tekende pas op 9 augustus, red.)."

Vraag is natuurlijk of Courtois nu gewoon in doel blijft staan, of zijn basisplaatsen moet blijven delen met Keylor Navas. "Ik ga er in elk geval alles aan doen om de coach het zo moeilijk mogelijk te maken", aldus de Rode Duivel. "Ik ga niet klagen. Het is niet meer dan normaal dat ik concurrentie heb bij een topclub als Real Madrid. De coach is de boss, hij beslist."