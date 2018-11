Courtois praat openlijk over Martínez als Real-coach, strijd met Navas en het nieuwe wonderkind GVS

04 november 2018

10u38

Bron: AS 0 Primera Division De eerste weken van Thibaut Courtois in een plunje van Real Madrid zijn op z’n zachtst gezegd grillig te noemen. Matige resultaten, een trainerswissel én (voorlopig?) bankzitter in de Champions League - het toneel waar elke voetballer wil schitteren. In een interview met het Spaanse AS gaat de Rode Duivel geen onderwerp uit de weg. “Roberto Martínez onze nieuwe coach? Ik denk dat hij goed zit bij België.”

Het moet deugd gedaan hebben, gisteren. Voor het eerst in zes competitieduels mocht de ‘Koninklijke’ drie punten bijschrijven in het klassement van La Liga. In het slot werd afstand genomen van Real Valladolid, al kwam er ook een flinke portie geluk bij de zege kijken.

Even was het afwachten wie interim-coach Santiago Solari tot sluitpost zou bombarderen, maar uiteindelijk koos hij voor Thibaut Courtois onder de lat. Na de 2-0-zege stond onze nationale doelman het Spaanse AS te woord. Daar sprak hij ronduit over de concurrentiestrijd met Keylor Navas, de penibele Madrileense situatie én bondscoach Martínez.

“Die rotatie met Navas deert me niet”, stelt Courtois, die in de matchen van La Liga tussen de palen staat maar de duels in de Champions League tot dusver aan zijn collega uit Costa Rica moest laten. “Ook bij Chelsea was er soms een beurtrol met Petr Cech. Als Navas speelt, steun ik hem.”

Na een belabberde 17 op 33 staat Real op een zesde stek in de Spaanse hoogste klasse. Julen Lopetegui betaalde het gelag, Santiago Solari moet minstens tijdelijk de Madrilenen uit het slop halen. “Voetbal heeft veel te maken met vertrouwen. We spelen vaak tegen teams die verdedigend goed staan. Er zijn geen gemakkelijke wedstrijden en we moeten er alles aan doen om ons spelniveau de hoogte in te jagen. Het was belangrijk om tegen Valladolid te winnen om met een schone lei te herbeginnen. En dat de fans fluiten is logisch. Iedereen weet waar we staan in de rangschikking, namelijk op een plek die niet past bij Real Madrid.”

Het is niet de bedoeling dat Solari permanent de honneurs waarneemt. Is Roberto Martínez dé geknipte kandidaat om Real te laten herleven? “Het is niet aan mij om daarover een uitspraak te doen. We trainen heel goed met Solari en zijn blij met deze coach. Martínez is dan weer een erg goede trainer voor België, en ik denk dat hij daar ook wel gelukkig is.”

Op het veld is Vinícius Júnior mogelijk de pion die Real kan bevrijden. Amper 18, maar het Braziliaanse wondertalent is nu al een meerwaarde. “Het is een jongen met veel enthousiasme en werkijver. Talent heeft hij hoe dan ook, hopelijk besteedt hij niet te veel aandacht aan de pers. Net als iedereen moet hij zichzelf uitdagen en goed luisteren naar de coaches. Maar dribbelen, snelheid, een verdediger passeren: hij kan het allemaal. Hij zorgt toch voor wat revolutie in ons spel. Vinícius kan ons nog veel plezier bezorgen, maar hij moet de voetjes op de grond houden.”