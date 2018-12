Courtois oogst lof in Spanje na “wonderbaarlijke redding” op poging van Batshuayi: “Het Bernabéu gaf hem een staande ovatie” MDB

Bron: Marca/AS 0 Primera Division Nadat hij zijn netten schoon hield tegen AS Roma, deed Thibaut Courtois dat gisteren nog eens over. Tegen Valencia (2-0 winst) pakte het sluitstuk van Real Madrid uit met twee uitstekende reddingen. Vooral voor zijn parade op de inzet van Michy Batshuayi oogstte de Rode Duivel lof in Spanje. “Er is niemand anders dan Courtois”, schreef Marca onder meer.

Thibaut Courtois voelt zich steeds meer en meer in zijn sas tussen de koninklijke palen. Tegen Eibar slikte hij nog drie treffers, maar daarna volgden clean sheets in de Champions League tegen AS Roma en Valencia. Bijna stak zijn ploegmaat bij de Rode Duivels, Michy Batshuayi daar een stokje voor. Bij een 1-0-voorsprong voor Real Madrid zag ‘Batsman’ oog in oog met Courtois hoe de doelman zijn schot uitstekend las. Met zijn gezicht weerde het sluitstuk van de ‘Koninklijke’ het leer uiteindelijk uit zijn doelvlak. Nog voor Batshuayi had getrapt, dook Courtois al naar de goede kant. Alsof hij de gedachten van zijn ploegmaat bij de nationale ploeg kon lezen. Courtois hield er wel een flinke afdruk van de bal rond zijn rechteroog aan over. Verrassend genoeg werd er ook nog gevlagd voor buitenspel, wat duidelijk niet het geval was. Maar als Batshuayi wel had gescoord, had de VAR ongetwijfeld tussenbeide gekomen. De ingreep van Courtois was dus wel degelijk van groot belang voor Real Madrid. Geen gelijkmaker, maar Lucas Vazquez stelde met de 2-0 de zege helemaal veilig.

Marca zag in de tweede helft dan ook “de beste Courtois van het seizoen”. “Solari lijkt het bloeden te hebben gestelpt door minuten te geven aan spelers die lopen en vechten. Hoewel sommigen niet de kwaliteit hebben van de theoretische basisspelers hebben ze wel hun plaats gewonnen. En daar moeten we nog een fundamentele factor aan toevoegen: er is niemand anders dan Courtois die gisteren twee wonderbaarlijke reddingen deed”, klinkt het. Vooral de parades van Courtois op de schoten van Santi Mina en Michy Batshuayi deden de monden open vallen bij de Spanjaarden. “Ook al werden de fases uiteindelijk geannuleerd, toch hebben maar weinig doelmannen hetzelfde bereik op de twee pogingen. De eerste man-tegen-mansituatie was er een met Santi Mina - die buitenspel stond, maar de Belg niet kon verslaan - waarbij hij zijn tegenstander letterlijk opat met zijn handen en zijn voeten. Daarna volgde er een man-tegen-mansituatie met Batshuayi. Ook daar werd de fase na de kans afgefloten voor buitenspel, maar wanneer de Valencia-speler voor de doelman stond, botste hij op een nieuwe parade van Courtois, dit keer met het gezicht.”

Hij heeft meer dan één keer een pak slaag gekregen, maar liet de armen nooit hangen en verloor zijn vertrouwen niet Marca over Courtois.

“Al zijn ploegmaats kwamen hem feliciteren en het Bernabéu gaf hem een staande ovatie. De laatste twee wedstrijden zullen Courtois meer vertrouwen geven. Het lijdt geen twijfel dat hij ondanks dat hij al het hele seizoen een goed niveau haalde, vaak werd afgestraft en dat hij nooit veel meer had kunnen doen. Hij heeft meer dan één keer een pak slaag gekregen, maar liet de armen nooit hangen en verloor zijn vertrouwen niet. Nadat Solari hem ook liet starten in de Champions League incasseerde hij nog drie doelpunten in Ipurúa (het stadion van Eibar red.). Daarna heeft zijn trainer gezien dat zijn ploeg minder treffers tegen kreeg. Dat zeggen ook de resultaten met slechts een nederlaag in zeven wedstrijden. De ex-doelman van Chelsea neemt beetje bij beetje zijn ware dimensie weer aan.”

El Correo schreef dan weer dat Courtois “keizerlijk was tussen de palen” en AS sprak van “een van de reddingen van het jaar” nadat het sluitstuk van Real Madrid Batshuayi van de gelijkmaker hield.