Courtois moet drie keer vissen en slikt eerste nederlaag bij Real

26 september 2018

23u51 1 Sevilla SEV SEV 3 einde 0 RMA RMA Real Madrid Primera Division Thibaut Courtois heeft zijn eerste nederlaag geleden in het shirt van Real Madrid. Tegen Sevilla ging onze nationale doelman met 3-0 de boot in. Alle goals vielen voor rust. Zo profiteert de Koninklijke niet van het puntenverlies van Barcelona.

In 38 minuten tijd moest Courtois zich driemaal omdraaien. Twee keer was André Silva de boeman van dienst. Eerst met een lage schuiver, nadien kon hij in de herneming binnenwerken. Met zes treffers is Silva nu topscorer van La Liga. Ook bij de 3-0 van Ben Yedder had de sluitpost van de Rode Duivels geen verhaal. Aan de koffie lag de partij op deze manier al in een beslissende plooi.

En Real? Dat stelde daar bitterweinig tegenover. Het zag de 3-1 terecht afgekeurd wegens buitenspel en kon nadien niets meer op de mat brengen. Het mocht zelfs van geluk spreken dat Courtois erger voorkwam. De Madrilenen profiteren zo niet van het puntenverlies van Barcelona.

GOAL | André Silva schuift de openingstreffer voorbij Courtois! 👌



1️⃣-0️⃣ #SevillaRealMadrid pic.twitter.com/sETOE7Q06R Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Daar is André Silva alweer! ⚡️



2️⃣-0️⃣ #SevillaRealMadrid pic.twitter.com/2zOYoa8P3e Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Courtois moest zich kort voor rust al voor de derde keer omdraaien. Wat kan Real nog in de tweede helft? 🤔



3️⃣-0️⃣ #SevillaRealMadrid pic.twitter.com/cBmLMWc2rz Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

