Courtois, met mondmasker, en Hazard, zonder, maken weer opwachting bij Real en ondergaan vandaag tests

06 mei 2020

13u58 0 Primera Division Na bijna twee maanden zonder training, hebben Eden Hazard en Thibaut Courtois vandaag opnieuw hun bolide geparkeerd op Reals trainingscomplex Valdebebas. Opvallend: ongeveer de helft van de groep koos voor een mondmasker, de andere helft niet. U raadt tot welke helft elk van onze Duivels behoorden.

Het zal de Rode Duivels ongetwijfeld deugd doen opnieuw onder de ploegmaats te kunnen vertoeven. Ook al staan er vandaag tests op corona gepland. Vorige week nog getuigde Sebastiaan Bornauw vanuit Keulen dat die niet meteen aangenaam zijn. Aanvankelijk zullen de spelers individueel trainen, maar al gauw zou er vanaf maandag overgeschakeld worden op sessies van zes spelers op één veld, naar de aanbeveling van de Spaanse regering. Spelers die positief testen, moeten opnieuw twee weken in quarantaine.

Het is Gregory Dupont, Reals Franse fitnesscoach, die de eerste trainingen voorbereid heeft. Hij volgde de fysiek van de spelers de voorbije weken op via videocall, waarbij hij de kern had onderverdeeld in drie verschillende groepen. Zo moeten de spelers voldoende fit opnieuw aan de training kunnen starten. Ook Eden Hazard, die in de laatste fase van zijn herstel zit na een enkeloperatie, werd opgevolgd door Dupont en wordt snel weer op het veld verwacht. Vorige week ging hij voor het eerste joggen en hij trainde ook dagelijks in de tuin met bal, zo schreef AS. (lees verder onder foto’s)

Net vandaag tekenen ook de spelers van FC Barcelona opnieuw present in het trainingscomplex rond Camp Nou. Net als die van Real, ondergaan zij eerst tests voor er getraind wordt. La Liga zou in juni weer van start moeten gaan. FC Barcelona telt twee punten voor op Real.

