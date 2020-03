Courtois houdt Real recht in eerste helft en ziet dan eerst zowaar Vinicius Jr. en ook Mariano scoren ODBS

01 maart 2020

22u51 12 Real Madrid RMA RMA 2 einde 0 BAR BAR Barcelona Primera Division Real leeft nog. Met dank aan Thibaut Courtois. De doelman hield ‘Los Blancos’ met drie goeie reddingen voor de pauze in de race om de landstitel. Vooral een reflex op een kans van Arthur, die alleen op doel ging, was cruciaal. Zowaar Vinicius Jr. trof daarna raak voor een na de pauze sterk Real. De ingevallen Mariano maakte er in blessuretijd nog 2-0 van. Barça stelde eens te meer zwaar teleur en ziet hoe Real met één puntje opnieuw op kop gaat in La Liga.

Uitgeteld in de Copa del Rey en zo goed als dood in de Champions League: Real speelde zijn laatste troefkaart uit op glorie dit seizoen. Verlies in de Clásico stond haast synoniem met een seizoen zonder trofee van enige waarde. Een zware druk om te dragen, zo bleek in de eerste helft. Real was offensief onmondig en zag hoe Barça enkele keren door de verdediging sneed. Maar dan was daar Courtois. Op twee pogingen van Messi -het zou alles behalve zijn avond worden- stond hij pal. En dan was er die redding toen hij Arthur alleen op zijn doel zag afkomen. Op zijn karakteristieke wijze maakte Courtois zich breed om de inzet van de Braziliaan naast te deviëren. Het Bernabéu op zijn hand, de ‘Muur’ ook vanavond onklopbaar.

“Na twee nederlagen (Levante en Man City, nvdr) was het nlet makkelijk”, sprak Courtois. “We verdedigen goed en als het moest, stond ik er met goede reddingen. Ik doe een geweldige save op Arthur. Ik was goed met de voeten waardoor ik rust gaf aan de defensie. Na rust maakte de ploeg het verschil. De sfeer was geweldig. Het hele stadion zette er zich achter.”

De cruciale redding van Courtois:

De peptalk die Zidane zijn troepen bij de pauze gaf, werkte. De magie van de meester. Plots voetbalde Real met hartstocht. Met druk naar voren. En zo kwam het ook aan kansen tegen een Barça dat helemaal wegviel. Ter Stegen nog met geweldige parade op een schot van Isco, Benzema miste een grote kans. Maar toen Kroos Vinicius Jr. wegstuurde, was het wel prijs. Via de voet van Piqué was Ter Stegen toch geklopt. Nog maar de tweede goal in La Liga dit seizoen voor de Braziliaan. De start van een lange Madrileense feestnacht, zeker toen de ingevallen Mariano Diaz er in blessuretijd nog 2-0 van maakte.

De goal van Vinicius Jr: