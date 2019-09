Courtois: “Heb me wat druk gemaakt in Eden omdat hij twee ballen verloor na hakje” Redactie

Alle aandacht ging naar Eden Hazard, maar Thibaut Courtois was degene die Real rechthield in het slot van de wedstrijd tegen Levante (3-2). De wankele defensie blijft een groot probleem bij Real, dat dit seizoen nog niet de nul kon houden. De frustraties van Courtois waren duidelijk merkbaar. “Ik heb me wat druk gemaakt in Eden omdat hij twee ballen verloor na een hakje”, zei de Rode Duivel na afloop, al had hij ook lof voor Hazard. “Bij zijn eerste actie was het bijna meteen raak. Hij brengt veel rust aan de bal, dat is één van zijn troeven.”