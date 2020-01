Courtois gaat geen onderwerp uit de weg: “Als je geen zelfvertrouwen hebt, vergeet het dan maar” GVS

28 januari 2020

05u30 0 Real Madrid TV/AS Over zijn clean sheets. Over zijn geschiedenis als linksback. Over zijn verdriet om Kobe Bryant. Over zijn grote idool Iker Casillas. In een babbel met Real Madrid TV sprak Thibaut Courtois over zijn leven naast en vooral op het veld. “Als je geen zelfvertrouwen hebt, vergeet het dan maar.”

Voor de achtste keer (!) in zijn laatste elf duels hield Thibaut Courtois dit weekend in Valladolid de nul. Slechts zes tegengoals in zijn laatste zestien officiële duels. Geen enkele keeper uit de vijf grote competities hield dit seizoen meer zijn netten schoon dan onze nationale nummer één. Onze chef voetbal is het dan ook zeker: “Courtois is op dit moment de beste keeper ter wereld.” De Rode Duivel voelt zich dan ook goed in de Spaanse hoofdstad en gaf een uitgebreid interview aan Real Madrid TV.

“Het gaat zeer goed in 2020", vertelde Courtois. “We pakken veel zeges en houden vaak de nul. Of ik de beste keeper ter wereld ben? Het is niet makkelijk om dat over jezelf te zeggen. Er zijn veel goede doelmannen. Ik moet elke dag werken om te verbeteren. Ik was me er niet van bewust dat ik de minst gepasseerde doelman ben uit de vijf grootste Europese competities. Ik stop gewoon alles wat ik kan. Maar we verdedigen met z’n elven, het draait niet enkel om de man tussen de palen.”

Linksback

Courtois begon als linksback bij de jeugd, zo onthult hij. “Ik werd uiteindelijk een doelman door mijn band met het volleybal (zijn zus Valérie Courtois was lange tijd topvolleybalster, red.). Ik ging met mijn ouders naar veel wedstrijden en we hadden thuis een veld om te oefenen. Ik hield ervan om te gooien. Op 7 à 8-jarige vroeg de coach mij op een toernooi of ik keeper wilde worden. Ik stemde toe. Racing Genk zag me vanaf dan als een keeper in plaats van een speler op de flank.” Al snel werd Real-legende Iker Casillas zijn grote voorbeeld. “Als kind had ik snel door hoe goed hij was. Mijn moeder, een fysiotherapeute, had een patiënt die twee à drie wedstrijden per jaar bijwoonde in Madrid. Hij bracht mij vlaggen en truitjes van Iker mee. Ik volgde hem sindsdien en droomde om ook ooit onder de lat van Real te kunnen staan. Hij was een voorbeeld. Het was geweldig toen ik in 2011 tegen hem speelde. Maar ik volgde ook Edwin Van der Sar, omdat hij net zoals ik groter ben dan Iker.”

In het begin kreeg de Rode Duivel heel wat kritiek bij de Koninklijke. “Ik ben mentaal altijd sterk geweest. Ik weet waar ik vandaan kom. Kritiek moet worden beheerd. Ik werk nu niet anders dan vijf maanden geleden. De sleutel is om het vertrouwen in jezelf te behouden. Als je dat niet doet, vergeet het dan maar. Je moet zelfzeker zijn. Want uiteindelijk kan iedereen een fout maken. Belangrijk is dan om niet op die slechte dag te blijven focussen. Je moet denken aan morgen en ervan uitgaan dat áls je werkt, het goed zal uitdraaien. Een positieve geest brengt goede zaken aan.”

Kobe

Courtois deelde ook mee wat ie doet in zijn vrije tijd. “Ik kijk graag naar film en speel veel games, zoals Formule 1. Ik heb thuis zelfs een zetel met een stuur om op die manier realistischer met de Formule 1-wagens rond te rijden. En ik kijk graag NBA.” Het nieuws van het overlijden van Kobe Bryant sloeg dan ook in als een bom. “Ik kwam terug van de opwarming en Lucas (Vázquez, red.) vertelde het mij. Ik geloofde hem niet. Maar hij vertelde dat het geen grap was, hij was serieus. Ik begon basketbal te kijken op het moment Bryant bij de Lakers speelde. Hij is iemand die in zichzelf geloofde, die geen minuut wilde opgeven voor datgene waarvan hij hield. Iedereen houdt van de ‘Mamba Mentality’ en zal hem als een legende herinneren.”

En de doelen van Courtois? “Ik wil alles winnen, maar de Champions League is uiteraard een geweldige droom op clubniveau. En dan is er nog het nationale team. We waren er dichtbij op het WK, nu hopen we het EK te winnen.” Tot slot liet Courtois nog weten hoe hij herinnerd wil worden. “Als een geweldige keeper en een geweldig persoon. En als iemand die belangrijk is geweest in de teams waar hij speelde.”