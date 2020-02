Courtois en Real winnen ruim bij Osasuna Redactie

09 februari 2020

16u14 0 CA Osasuna OSA OSA 1 einde 4 RMA RMA Real Madrid La Liga Real Madrid heeft zondag, nog steeds zonder Eden Hazard maar met Thibaut Courtois onder de lat, geen punten laten liggen in Osasuna en blijft alleen leider in Spanje na een 1-4 overwinning op de 23e speeldag van La Liga.

Real had het in de eerste helft niet onder de markt tegen een sterk spelend Osasuna. Een kopbal van Unai Garcia op hoekschop zorgde zelfs voor een verrassende 1-0 stand na 14 minuten voetbal. De Madrilenen zetten de situatie nog voor de rust recht via doelpunten van Isco (34.) en Sergio Ramos (38.). Het eerste kwam er dankzij een mooie volley en het tweede doelpunt werd door de kapitein op een hoekschop binnen gekopt. In de slotminuten schotelde Karim Benzema Lucas Vázquez nog de 1-3 voor (84.) en kon ook de ingevallen Luka Jovic (92.) nog tot scoren komen.

De Madrilenen hebben nu zes punten voorsprong op FC Barcelona, dat zondagavond de lastige uitwedstrijd tegen Real Betis speelt.