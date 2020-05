Courtois en Hazard hervatten op 14 juni met match tegen Eibar op het oefencomplex, Barcelona moet naar Mallorca YP

31 mei 2020

22u51

In Spanje is vanavond het wedstrijdschema bekend gemaakt van speeldag 28 en 29 - de eerste twee nadat La Liga sinds midden maart stil lag door het coronavirus. Real Madrid gaat de laatste rechte lijn richting titel in op zondag 14 juni om 19u30 met een thuiswedstrijd tegen Eibar. Vier dagen later, op 18 juni om 22u, ontvangen Thibaut Courtois en Eden Hazard dan weer Valencia in een nieuwe thuismatch. Zoals geweten zijn er werken aan de gang in het Bernabéu, waardoor de thuismatchen zullen afgewerkt in het Estadio Alfredo Di Stefano - een oefencomplex. Titelconcurrent Barcelona hervat op zaterdag 13 juni om 22u met een uitmatch in Mallorca, op 16 juni om 22u komt Leganés op bezoek.

In totaal moeten er in de Spaanse hoogste klasse nog elf speeldagen worden afgewerkt. Barcelona is momenteel leider met 58 punten, aartsrivaal Real Madrid heeft er twee minder.

