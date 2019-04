Courtois eerste keus bij Real? Zidane belooft volgend seizoen duidelijkheid in Madrileens keepersdebat YP

02 april 2019

13u21

Bron: Belga 0 Primera División Zinédine Zidane zal volgend seizoen een duidelijke keuze maken over welke doelman tussen de palen van Real Madrid staat. Dat heeft de coach van de Spaanse grootmacht vandaag laten verstaan op een persmoment. "Komend seizoen zal er geen keepersdebat zijn", vertelde de Fransman. "Het zal heel duidelijk worden.”

De doelmannenkwestie houdt Real al het hele seizoen in de ban. Koos Julen Lopetegui in het begin voor een soort beurtrol tussen Thibaut Courtois en Keylor Navas, opteerde zijn opvolger Santiago Solari resoluut voor de Rode Duivel. Zidane lijkt echter opnieuw te gaan voor Keylor Navas, met wie hij in het verleden erg succesvol was. Afgelopen weekend zette Zidane zijn zoon, derde doelman Luca, tussen de palen tegen rode lantaarn Huesca.

Of ik volgend jaar zal spelen met een vaste doelman? Dat hangt af van de keepers die ik dan in mijn kern zal hebben Zinedine Zidane

"Of ik volgend jaar zal spelen met een vaste doelman? Dat hangt af van de keepers die ik dan in mijn kern zal hebben", verklaarde Zidane op een persmoment in aanloop naar de partij van morgenavond bij Valencia. "Op dit moment heb ik er drie goede, we zullen zien hoe we het volgend seizoen aanpakken. Maar er zal dan zeker geen debat komen over de keepers. Alles gaat heel duidelijk worden.”