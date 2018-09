Courtois duidelijk over keeperskwestie: "Er is geen beurtrol bij Real Madrid" MDB

25 september 2018

19u54

Bron: VTM Nieuws 3 Primera Division Thibaut Courtois in La Liga tussen de palen en Keylor Navas in de Champions League. Is dat dan de rolverdeling die coach Julen Lopetegui bij Real Madrid hanteert? Aan VTM Nieuws wist onze nationale nummer één te vertellen dat de vork zo niet in de steel zit.

Afgelopen woensdag moest Thibaut Courtois in de Champions League nog toekijken hoe Keylor Navas de nul op het scorebord hield tegen AS Roma. Toch zegt de 26-jarige doelman dat de strijd nog niet gestreden is. "Natuurlijk is het een keuze van de trainer", vertelde hij aan VTM Nieuws. "Hij maakt de beslissingen, maar er is niets afgesproken. Ook geen beurtrol ofzo. Er is nog maar één wedstrijd geweest (in de Champions League red.). Ik doe dan ook mijn best op training om te tonen dat ik altijd klaar ben. Voor de trainer en de ploeg is het natuurlijk een luxe-situatie. Concurrentie is altijd gezond en ik heb daar ook geen problemen mee."

Gisterenavond mocht Courtois nog de trofee van 'The Best FIFA goalkeeper' in ontvangst nemen. Al is de honger van de beste doelman lang niet gestild. "Collectief wil ik de Champions League winnen en met de Rode Duivels wil ik nog beter doen. Er zijn nog zo veel dingen die ik wil winnen. Mijn drive om telkens prijzen te pakken is voor mij nog lang niet gedaan." Die prijs van beste doelman ter wereld staat alvast wel in zijn huis te blinken. "Hij krijgt een mooie plaats in mijn kamer." Een kamer die ondertussen al uitpuilt van de trofeeën.