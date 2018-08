Courtois debuteert morgen wellicht voor Real Madrid. Coach Lopetegui: "We zullen de juiste beslissing nemen" MDB & SK

25 augustus 2018

17u03

Bron: Eigen berichtgeving/Cadena Ser 2 Primera Division Thibaut Courtois maakt morgen waarschijnlijk zijn debuut voor Real Madrid. Op de persconferentie voor aanvang van de competitiewedstrijd tegen Girona liet trainer Julen Lopetegui nog niet meteen het achterste van zijn tong zien. Intern heeft hij de knoop wel al doorgehakt. Ook al beweert hij het omgekeerde. Een spelletje.

Sinds zijn transfer moest Thibaut Courtois in de Europese Supercup en tegen Getafe telkens toekijken hoe Keylor Navas het doel van de 'Koninklijke' mocht verdedigen. Het langverwachte debuut werd vorige week nog wat uitgesteld omdat onze nationale doelman op training overbelasting had gevoeld aan de knie. Is het morgen dan wel zover? "Ik ga niets zeggen, morgen zullen jullie wel zien", spuide Lopetegui nog wat mist op zijn persconferentie.

Listo para el partido de mañana! #HalaMadrid Een foto die is geplaatst door null (@thibautcourtois) op 25 aug 2018 om 14:57 CEST

"We hebben nog niet beslist wat er zal gebeuren", ging hij verder. "We hebben goede doelmannen, sommigen zijn later gekomen, maar ze zijn allemaal goed. We zullen een beslissing nemen en die zal goed zijn. Met de Champions League hebben we ook nog andere mogelijkheden." In de Spaanse pers werd links en rechts nog gefluisterd dat de club wil dat de titularisdoelman in de competitie ook de Champions League speelt, maar Lopetegui wilde dat niet bevestigen.

"Het is een mooie positie", ging Lopetegui overstoord verder. "De beslissingen die we voor eender welke wedstrijd nemen - wie speelt en wie niet - nemen we met vertrouwen. Ik ben heel rustig, want elke beslissing zal goed zijn." Zijn definitieve oordeel volgt morgen omstreeks 21u15 wanneer de opstellingen binnen sijpelen, maar in Madrid gaan ze ervanuit dat miljoenenaanwinst Courtois start. "Klaar voor de wedstijd van morgen", schreef Courtois alvast bij een foto op Instagram. Een tipje van de sluier?