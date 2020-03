Clean sheet en topsaves in de Clásico, dan volgt uiteraard lof in Spaanse pers: “Courtois was de beste bij Real” TLB

02 maart 2020

06u50 0 Primera Division Enkele cruciale saves en een clean sheet in de Clásico. Another good day at the office voor Thibaut Courtois. De Rode Duivel krijgt opnieuw lof in de Spaanse pers. Een overzicht:

MARCA: “Door die vier zéér goede reddingen, hield Courtois zijn netten schoon”

“Thibaut Courtois was andermaal één van de belangrijkste namen bij Real Madrid”, begint Marca een artikel over onze nationale nummer één. “De doelman hielp zijn ploeg met reddingen toen dat echt wel nodig was. Messi, tot twee keer toe, Arthur en Braithwaite kwamen de Belg tegen. Courtois zorgde er met zijn grote spanwijdte voor dat de spelers van FC Barcelona geen gaatje vonden. Door die vier zéér goede reddingen, hield Courtois zijn netten schoon.”

Marca lijst voorts de indrukwekkende cijfers van Courtois op. “Ik vijftien van de 31 matchen die hij dit seizoen speelde voor Real, hield de Beld de nul. Ook Barça kwam in twee matchen niet tot scoren. Dat laatste is allerminst vanzelfsprekend, want Real was daar sinds het seizoen 1974-1975 niet meer in geslaagd. Toen kwam het Barça van aanvoerder Johan Cruijff in twee matchen tegen de hoofdstedelingen niet tot scoren. Miguel Ángel was de doelman van Madrid in beide wedstrijden, Courtois treedt in zijn voetsporen.”

Mundo Deportivo: “Courtois was de beste man bij Real”

Het eerder Barça-gezinde Mundo Deportivo vond Courtois gisteravond zelfs de beste speler bij Real. “Dat Real, dat toch even wankelde, opstond en de ‘kamp’ uiteindelijk op knock-out won, heeft het grotendeels aan Courtois te danken. De Belg keepte in Bernabéu naar het beeld van zijn seizoen. Hij voorkwam meerdere Barça-goals en was opnieuw de beste man bij Real. Uiteraard is hij groot, maar Courtois heeft daarnaast ook indruwekkende reflexen. Dat, in combinatie met zijn intelligentie en positionering, maakt het enorm lastig om tegen hem te scoren. Noch Arthur, noch Messi slaagden er gisteren in.”

AS: “Vooral zijn redding op de poging van Arthur, was indrukwekkend”

“De match van Courtois was opnieuw een groot succes”, klinkt het bij AS. “Met vier zeer goede parades hield hij de nul op het bord. Vooral zijn redding op de poging van Arthur (zie boven), was indrukwekkend.” De Spaanse krant geeft Courtois een 9 op 10 voor zijn match. “Ook in de tweede helft stond hij er, ook al was er dan minder dreiging van Barcelona. Maar bij 1-0 moest hij toch alert zijn op een poging van Braithwaite.”

El País: “Courtois leek niet van plan om bal uit zijn net te vissen”

“Het vizier bij Barça stond niet op scherp, maar er was ook Thibaut Courtois”, klinkt het bij El País. “De eerste helft was pittig en er waren wel wat kansen. Maar Griezmann kreeg zijn schot niet tussen de palen en daarna was Courtois niet van plan om een bal uit zijn net te vissen. Messi kwam niet tot scoren en ook Arthur, die uitgeput leek na een lange ren, vond Courtois op z’n weg. Aan de overzijde had Ter Stegen minder werk, maar Barça verloor uiteindelijk dus wel.”