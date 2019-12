Clásico wordt probleem: Eden Hazard loopt een week na wilde ingreep Meunier nog altijd op krukken Redactie

05 december 2019

09u13 0 La Liga De pijn is nog niet weg. Veertien dagen voor zijn eerste Clásico pikkelt Eden Hazard nog altijd rond op krukken. Uit voorzorg eerder, maar toch. De enkel baart Real Madrid meer zorgen dan verwacht.

Met de auto rijden lukt nog niet. Voorlopig is hij aangewezen op Taxi Thibaut. Paparazzi spotten Eden Hazard woensdagavond op de passagiersstoel bij Courtois op weg naar een teamdiner in restaurant Filándon, in Madrid. Hazard kan nog steeds niet steunen op zijn voet, dus rechtstaan voor de teamfoto deed hij niet - hij bleef onderuit gezakt in zijn stoel zitten. Liever steken ze bij Real weg dat hij nog altijd op krukken loopt na die wilde ingreep van Thomas Meunier een week geleden in de Champions League tegen PSG. De pijn is nog altijd niet weg. De enkel baart, dertien dagen voor de Clásico tegen Barcelona, nog altijd een beetje zorgen. De verstuiking neemt trager dan verwacht af.

Cena de equipo / Team dinner 🍽👌#HalaMadrid pic.twitter.com/2BU6ysLUVY Sergio Ramos(@ SergioRamos) link

Hazard meldt zich dagelijks op het oefencomplex aan voor behandeling en revalidatieoefeningen. Na de eerste diagnose werd geschat dat hij tien tot veertien dagen out zou zijn, maar 8 dagen na de eerste scan is er weinig vooruitgang. Het wordt een race tegen de klok om Hazard in optimale vorm te krijgen voor zijn eerste Clásico, op 18 december. De klok tikt.

Hazard neemt Meunier niets kwalijk. De twee hadden per bericht contact.

“Ik ben echt verdrietig”, sprak Thomas Meunier na het voorval: