Clásico voor het eerst in elf jaar zonder Messi en Ronaldo: "Kans voor Courtois om zijn etiket van beste keeper op het WK te bevestigen"

28 oktober 2018

11u03 0 Primera Division De Clásico zal nooit meer hetzelfde zijn. Voor het eerst in elf jaar ontbreken Lionel Messi én Cristiano Ronaldo in de topper die ze járen domineerden. Eleven Sports-commentatoren Gilles De Bilde en Nordin Jbari treuren, maar zien ook redenen waarom het weer genieten wordt.

TIJD VOOR EEN NIEUWE STER

De Bilde: “Het is aan iemand anders om nu op te staan. Bij Barça kijk ik dan vooral naar Luis Suárez - hij heeft gif in zijn lijf, maar werkt ook als een paard. Hij kan voor het spektakel zorgen. Zijn laatste wedstrijd tegen Sevilla was alvast sterk. De man met intrinsiek het meeste kwaliteit bij Real is Gareth Bale. Hij kan in één moment met een flitsende actie de match bepalen. Denk maar eens terug aan zijn doelpunt in de finale van de Champions League. (lacht) Met een beetje hulp van Karius. Alleen: het zijn allebei heel goeie voetballers, maar Messi en Ronaldo waren buitenaards.”

Jbari: “Het verlies van die twee kan je niet vervangen door één man. Het zal collectief moeten gebeuren. Maar bij Real kijk ik toch uit naar de prestatie van Luka Modric. Voor het eerst speelt hij mindere matchen bij Real door een emotioneel en fysiek zwaar WK. Als topkandidaat en motor van de ploeg is het nu aan hem. Van Philippe Coutinho verwacht ik eveneens veel - hij bezit de kwaliteiten om het verschil te maken in deze Clásico. Na vertrek van Iniesta kom hij alleszins beter tot zijn recht. Ook de Braziliaan Arthur bevalt me. Hij recupereert veel, maar kan tegelijk een aanval lanceren.”

DE EERSTE VAN COURTOIS

De Bilde: “Met Atlético heeft Thibaut al enkele Madrileense derby’s meegemaakt. Maar dit is de moeder aller wedstrijden - het wordt een fantastische ervaring voor hem. En een kans om zijn etiket van beste keeper op het WK te bevestigen. Die stempel creëerde toch hoge verwachtingen bij de fans. Alleen had Thibaut pech dat hij in een elftal terechtkwam dat niet draaide. Zo deed hij de voorbije weken enkele prima saves, maar word je bij verlies toch onvermijdelijk meegesleurd in een verhaal van negativiteit. Dat Thibaut ongetwijfeld wél blij is dat Messi niet meedoet na de vorige confrontatie? Ik denk niet dat het in zijn hoofd zou meegespeeld hebben dat hij twee keer tussen de benen geklopt werd.”

Jbari: “Echt, ik twijfel of Courtois in doel zal staan. Navas ligt zeer goed in de spelersgroep van Real. Misschien laat Lopetegui hem daarom starten, in de hoop om de kleedkamer achter zich te houden. Weet je, ik vind het schandalig dat de coach steeds roteert met zijn doelmannen. Het toont aan dat je zwak bent. Je bent geen trainer van een topclub om pleziertjes te doen, maar om de beste te kiezen. En het is simpel: Navas is goed, maar Courtois is nog beter. Bovendien kwam hij speciaal naar Madrid om de Champions League te winnen.”

HET LOT VAN COACH LOPETEGUI

De Bilde: “Lopetegui begint aan deze Clásico met het mes op de keel. Al heb ik niet echt het gevoel dat het allemaal zijn fout is, zoals dat enkele jaren geleden met Rafael Benítez wel het geval was. Lopetegui zit nu eenmaal opgezadeld met een selectie die drie keer de Champions League won én Ronaldo - dominant op en naast het veld - zag vertrekken. Het is niet meer dan logisch dat dat sporen nalaat. De ploeg kan dat verlies als geheel niet opvangen. Weet je, ik heb een raar gevoel bij deze Clásico. Het blijft een spectaculaire wedstrijd, maar de genialiteit langs beide kanten is weg.”

Jbari: “Deze match is cruciaal voor de toekomst van Lopetegui. Bij een nederlaag zal de manier waarop bepalen of hij zijn C4 krijgt. Een 3-0-verlies zou dodelijk zijn. Maar ik verwacht eigenlijk een gesloten partij, zonder veel goals. Ach, Lopetegui is op het verkeerde moment ingestapt. Als je bij een verzadigde groep geen nieuw bloed haalt, ben je verloren. Lopetegui had minimum drie versterkingen moeten eisen bij zijn aanstelling, waaronder iemand van het kaliber Eden Hazard. Hij dacht het te kunnen oplossen met jongens als Isco en Asensio - een verkeerde inschatting.