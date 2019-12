Clásico levert geen winnaar op, Courtois en Real spelen 0-0 gelijk tegen Barça ABD

18 december 2019

21u54 10 Barcelona BAR BAR 0 einde 0 RMA RMA Real Madrid La Liga Zowaar een brilscore in de Clásico. Voor het eerst sinds 2002 kregen we geen doelpunt te zien in de clash tussen Barcelona en Real Madrid. Bale scoorde wel, maar zijn treffer werd afgekeurd voor offside. Courtois beleefde een al bij al rustige avond.

De thuisfans in Camp Nou lieten hun ongenoegen blijken bij rust. Zij hadden een matig Barcelona gezien in de eerste helft. Bij momenten onherkenbaar. Een sterk Real was baas en voetbalde de beste kansen bij elkaar. Benzema en Casemiro vonden Ter Stegen op hun weg. Piqué keerde een kopbal van Varane op de lijn. Barça stelde teleur, maar kwam net voor de rust nog het dichtst bij de openingstreffer. Messi pakte uit met een heerlijke bal in de rug van de Madrileense defensie en vond Jordi Alba. De Spanjaard is geen afwerker en besloot net naast.

Na de pauze kabbelde de wedstrijd maar wat aan. Een nieuwe studieronde, zo leek wel. Tot Messi op het uur oog in oog kwam met Courtois na goed werk van een verder onzichtbare Griezmann. De Argentijnse aanvoerder van Barça had de 1-0 maar binnen te leggen, alleen verslikte hij zich in zijn controle. Weg kans. Real was wakker geschud en kwam weer opzetten. Benzema kopte op de paal, Bale knalde in het zijnet. Even later was de Welshman wél trefzeker, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor offside. Terecht, zo bleek uit de herhalingen. Als was het wel héél nipt. Nadien namen beide teams vrede met een 0-0 gelijkspel. Geen winnaar in Camp Nou. En voor het eerst in 49 Clásico’s geen doelpunt. Barcelona en Real blijven zo samen aan kop in La Liga met 36 punten. Sevilla is derde en volgt op vijf punten.

