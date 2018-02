Chinezen hebben 60 miljoen euro veil voor Carrasco, die ontbreekt in selectie voor EL-duel tegen Kopenhagen Niels Poissonnier

22 februari 2018

13u03 8 Primera Division Speelt er binnenkort een tweede Rode Duivel in China? Yannick Carrasco (24) staat alvast in de belangstelling van Dalian Yifang, het pas gepromoveerde team van de Spaanse Juan Ramón López Caro (ex-Real Madrid).

De Chinezen zouden, volgens Spaanse media, maar liefst 60 miljoen euro (een transfersom van 30 miljoen plus taksen) willen neertellen voor onze landgenoot. Of Carrasco zo'n lucratieve deal ziet zitten, is maar de vraag. Wel wijst het er steeds meer op dat zijn avontuur bij Atlético Madrid, na drie jaar, op zijn einde loopt. De flankaanvaller moet zich de jongste maanden vooral tevreden stellen met invalbeurten en heeft al langer een woelige relatie met coach Diego Simeone.

"Het lijkt erop dat hij aan het onderhandelen is", bevestigde Atletico-voorzitter Enrique Cerezo het nieuws aan enkele journalisten in Madrid. Opvallend is in elk geval dat Carrasco ontbreekt in de selectie voor de return van de zestiende finales van de Europa League tegen Kopenhagen, die vanavond wordt afgewerkt. Nog dit: als het effectief tot een overgang komt, heeft zijn ex-club Monaco daarbij nog recht op 25 procent van de transfersom.

De interesse uit China is overigens niet nieuw. Net zoals Carrasco lang niet de enige Rode Duivel is die in Azië (hoog) op het verlanglijstje staat. Zo wimpelde Dries Mertens een jaar geleden nog een (riant) aanbod af en kon ook Nainggolan vorige maand op interesse rekenen, van Guangzhou Evergrande. Carrasco heeft hoe dan ook nog enkele dagen om te beslissen, want de Chinese markt is nog open tot 28 februari - een kleine week dus. Dan zal duidelijk zijn of Axel Witsel (Tianjin Quanjian) al dan niet gezelschap krijgt in de Super League.