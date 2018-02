Chinese club die Carrasco wil, zet ook in op Fernando Torres en biedt hem met jaarloon van 15 miljoen euro nog 5 meer dan Rode Duivel ODBS/NP

22 februari 2018

21u34

Bron: As

Terwijl het afwachten blijft of Yannick Carrasco ingaat op het bod van de Chinese promovendus Dalian Yifang, wil die club ook Fernando Torres naar de Super League halen. Het Spaanse As stelt dat Yifang de aanvaller een netto jaarsalaris van 15 miljoen euro biedt, 5 miljoen meer dan ze Carrasco willen geven. Net als bij Carrasco verzet Atlético zich niet tegen een transfer, al hebben Los Colchoneros nog geen officieel voorstel gezien. Het contract van de ex-spits van Liverpool en Chelsea loopt deze zomer af. De Chinese transfermarkt sluit volgende week woensdag 28 februari af. Vorige zomer leek de Torres al te vertrekken uit Madrid, toen onder andere clubs in Mexico en ook China (Beijing Renhe, gecoacht door de Spanjaard Luis García Plaza) interesse toonden. In het Wanda Metropolitano is Torres momenteel pas diepe spits nummer drie na Diego Costa en Gameiro.