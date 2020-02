Chaos bij Barcelona: club ontkent dat voorzitter PR-bedrijf inhuurde om zijn tegenstanders in slecht daglicht te plaatsen AV

18 februari 2020

15u25 0 Primera Division FC Barcelona ontkent dat voorzitter Josep Maria Bartomeu een PR-bedrijf heeft ingehuurd om zijn eigen spelers Lionel Messi en Gerard Piqué in een slecht daglicht te stellen. Ook Pep Guardiola en Carlos Puigdemont kwamen in het vizier van Bartomeu en I3 Ventures.

Eerder deze week berichtte Cadena Ser, een Madrileens radiostation, dat de voorzitter van Barcelona, Josep Bartomeu, een PR-bedrijf inhuurde om zijn eigen naam te zuiveren. Naar verluidt werd voor een miljoen euro een campagne gestart door I3 Ventures om de Catalaan positief in het nieuws te laten komen. Ze zouden dat gedaan hebben door enkele kritische partijen in een negatief daglicht te stellen. Zo zouden onder anderen Lionel Messi, Pep Guardiola, Gerard Pique en zelfs Carles Puigdemont zijn aangevallen op sociale media.

“Waarom Messi zijn contract niet verlengt”, is een van de berichten op de Facebookpagina van I3 Ventures. Daarna volgt een theorie over zijn commerciële banden met een felle tegenstander van het huidige Barcelona-bestuur. “Is die Davis Cup van Piqué niet erg Spaans?”, kopt een ander bericht, dat kritiek heeft op het tennistoernooi waarvan de verdediger van Barça sinds vorig jaar de baas is. Mogelijke kandidaten voor de voorzittersverkiezingen van volgend jaar zouden ook heel wat kritiek krijgen via die kanalen.

Barcelona reageerde ondertussen al op de geruchten en ontkent alles met klem. De club eist ook een onmiddellijke correctie van de gepubliceerde informatie en denkt erover na om juridische stappen te ondernemen tegen Cadena Ser.

Zonet zei ook Bartomeu in een persconferentie dat Barcelona nooit een organisatie heeft benaderd om wie dan ook in een slecht daglicht te zetten. “We zullen de club verdedigen zoals we in het verleden al deden toen we beschuldigd werden van corruptie en spionage. We wonnen toen die zaken en staan ook nu recht in onze schoenen”.

Voor de Catalanen is het een zoveelste slag in het gezicht. Enkele weken geleden nam het afscheid van trainer Ernesto Valverde, die wegens de mindere resultaten en het verkrampte voetbal, de steun van het bestuur niet meer genoot. Er was ook het opstootje tussen Lionel Messi en technisch directeur, Eric Abidal, die de spelers verantwoordelijk stelde voor het ontslag van Valverde. “Veel spelers waren niet tevreden en deden hun best niet meer”, liet de Fransman daarover optekenen.

En dan staken ook nog geruchten de kop op dat Lionel Messi de club in de zomer van 2021 gratis kan verlaten. Zowel op als naast het veld draait het dus vierkant voor de landskampioen en ooit zal de Argentijn Barça moeten verlaten. Dan gaan ze een zware tijd tegemoet in Catalonië.

