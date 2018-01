Catalaanse onafhankelijkheid kan verstrekkende gevolgen hebben voor Messi en Barça TLB

13u40

Bron: Belga 7 Photo News Primera Division Lionel Messi is niet meer gebonden aan zijn contract bij Barcelona indien Catalonië onafhankelijk wordt en Barça daardoor wordt uitgesloten van de grote kampioenschappen. Dat staat in het Spaanse dagblad El Mundo.

De clausule werd in november opgenomen in het nieuwe contract dat Messi tot 2021 aan Barcelona bindt. Alleen als de Argentijnse sterspeler "in een topcompetitie in Europa" kan voetballen, blijft hij in Catalaanse loondienst.

De club wilde het nieuws tegenover AFP niet bevestigen omdat de contracten van de spelers vertrouwelijk zijn.

Catalonië wordt sinds 2015 bestuurd door een parlement waarvan de meerderheid voor de afscheiding met Spanje is. De Catalanen spraken zich in oktober in een referendum ook uit voor onafhankelijkheid, maar dat bleef zonder gevolg.

De Spaanse Liga heeft er al meermaals mee gedreigd Barcelona, na Real Madrid de meest succesvolle Spaanse club, uit competitie te nemen indien Catalonië onafhankelijk wordt. Mocht het zover komen, dan kan Barça nog altijd vragen te worden opgenomen in een ander groot kampioenschap, bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Italië of Engeland.

Clubs die Messi vandaag willen wegkapen bij Barça, moeten daarvoor de astronomische afkoopclausule van 700 miljoen euro op tafel leggen.

EPA

Photo News