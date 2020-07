Carrasco ziet vrije trap ingekopt door Diego Costa in nipte zege met z’n tienen tegen Betis Redactie

11 juli 2020

23u55 0 Atlético Madrid ATM ATM 1 einde 0 BET BET Real Betis La Liga Atlético Madrid heeft een krappe 1-0 zege geboekt tegen Real Betis. Na twee afgekeurde doelpunten in de eerste helft volstond een treffer van Diego Costa, op assist van Rode Duivel Yannick Carrasco, voor de overwinning.

Voor de pauze werden doelpunten van Correa (handspel) en Morata (buitenspel) afgekeurd door de VAR. De thuisploeg enerveerde zich en verdediger Hermoso pakte op het uur rood, maar twee invallers zorgden een kwartier voor tijd alsnog voor de verlossing. Costa kopte een vrijschop van Carrasco tegen de touwen. Opnieuw werd de VAR ingeroepen om na te kijken of Costa de bal niet met de arm had geraakt, maar het bleek de schouder te zijn en dus mocht het doelpunt doorgaan. Betis had geen antwoord meer in huis en verloor met 1-0.

In de tussenstand is Atlético derde met 66 punten, op veertien punten van koploper en stadsrivaal Real Madrid. Betis is tegenvallend dertiende.

