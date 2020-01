Carrasco traint al meteen mee bij ‘nieuwe’ ploeg Atlético, Simeone: “Raakte overtuigd door zijn honger” Kristof Terreur

31 januari 2020

13u20 54 La Liga Eindelijk weg uit China: Atlético Madrid haalt Yannick Carrasco op huurbasis terug. De Rode Duivel (26) werd er aangeboden en de Madrilenen hapten toe. De deal werd deze voormiddag beklonken, waarna hij meteen met véél goesting het trainingsveld opstapte. Coach Diego Simeone is tevreden met zijn terugkeer, mogelijk zit hij al in de kern voor de derby van morgen tegen Real.

Carrasco zelf reisde gisteren naar Madrid in afwachting van een deal op deadline day vandaag. De huur werd in de voormiddag afgerond, meteen daarna stapte Carrasco al het trainingsveld op. De aanwezige media zagen een gemotiveerde Rode Duivel, met veel enthousiasme en een brede glimlach wilde hij zich direct bewijzen aan Diego Simeone. De Atlético-traner wilde er in het aanvallende compartiment nog een speler bij. Gesprekken met Edinson Cavani (PSG) sprongen af. Carrasco was tot begin deze week in beeld bij Crystal Palace, maar manager Roy Hodgson was niet overtuigd. Bovendien schoten de gesprekken met Dalian Yifang niet op.

Carrasco vertrok in 2018 met slaande deuren bij Atlético, de club waar hij definitief doorbrak, richting China. Nu hoopt hij zich in de Spaanse hoofdstad opnieuw te lanceren. Coach Diego Simeone is alvast blij dat hij de oude bekende er opnieuw bij heeft: “Ik raakte overtuigd door zijn honger om terug te keren", aldus de Argentijn. “Als het papierwerk in orde geraakt, zit hij in de kern voor de derby van morgen tegen Real. Zonder twijfel.”

