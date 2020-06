Carrasco is blij dat groepstrainingen in La Liga zijn hervat: “Elke speler snakt naar competitie” Redactie

01 juni 2020

16u36

Bron: Atlético/Belga 0 La Liga Sinds vandaag mogen de clubs uit de Spaanse hoogste klasse opnieuw groepstrainingen organiseren met het oog op Sinds vandaag mogen de clubs uit de Spaanse hoogste klasse opnieuw groepstrainingen organiseren met het oog op de herneming van de competitie volgende week. Ook bij Atletico Madrid konden de spelers weer samen oefeningen afwerken. Yannick Carrasco is blij dat alles stilaan opnieuw in de plooi valt, zo vertelt hij in een video die Atletico verspreidde.

🆕 Group training sessions are back! 🙌🏻



🎙 @CarrascoY21: "We’re very happy to be training together.”



💪🏼 #BackToWin

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/yhzl3iS6sQ Atlético de Madrid(@ atletienglish) link

"Ik ben heel blij iedereen terug te zien en te kunnen trainen met mijn ploegmaats. Tot vandaag trainde iedereen apart. Nu voelen we ons opnieuw als een groep en we zijn heel gelukkig dat we weer samen kunnen trainen", zegt de Rode Duivel. "Thuis oefenen zonder een duidelijk doel is lastig. We hebben nu La Liga om naar uit te kijken, en daarna de Champions League. We moeten zorgen dat we in topconditie zijn. Elke speler snakt naar competitie."

Achter gesloten deuren spelen is een beetje gek, zoals we in de Bundesliga konden zien. Maar we zijn profs en gaan het zo goed mogelijk trachten te doen

Atletico, voorlopig zesde in de stand, hervat de Spaanse competitie volgende week zondag (14 juni) op het veld van Athletic Club. Door de coronacrisis wordt er zonder publiek gespeeld. "Het wordt een speciale wedstrijd, aangezien het achter gesloten deuren is", stelt Carrasco. "Het is een beetje gek, zoals we in de Bundesliga konden zien. Maar we zijn professionals en gaan het zo goed mogelijk trachten te doen, zodat de fans van een goeie match op tv kunnen genieten."

In de Champions League heeft Atletico zijn ticket voor de kwartfinales al beet na winst tegen titelhouder Liverpool. Wie de volgende opponent wordt, is nog afwachten.

Trainingsbeelden van Atletico:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Trainingsbeelden van Real:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Courtois en Hazard hervatten op 14 juni met match tegen Eibar op het oefencomplex, Barcelona moet naar Mallorca