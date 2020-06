Carrasco en Atlético raken niet voorbij Bilbao na kansarme partij in San Mamés XC

14 juni 2020

15u58 0 Athletic Club ATH ATH 1 einde 1 ATM ATM Atlético Madrid La Liga Athletic Bilbao en Atlético Madrid hebben de buit verdeeld in het San Mamés-stadion. Het werd 1-1 na een bleke wedstrijd. Yannick Carrasco stond ruim een uur tussen de lijnen.

Yannick Carrasco recreating that iconic Maradona photo 📸



Not sure about the new hair though! 💇‍♂️ pic.twitter.com/TXQ9rh7B7M Goal India(@ Goal_India) link

Yannick Carrasco -met blond kapsel- verscheen deze namiddag aan de aftrap tegen Bilbao. De Rode Duivel liet zich meteen opmerken en dwong de eerste kans van de partij af. De Belg snelde na een steekbal richting doel, maar kon vervolgens zijn schot niet kadreren. Tien minuten later dribbelde hij zich een weg door de defensie, waarna zijn knal in hoekschop belandde. Die leverde niets op.

Carrasco was de gevaarlijkste speler in het openingshalfuur, maar nadien duwde Bilbao het gaspedaal in. En dat leverde in de 37ste minuut een doelpunt op. Iker Muniain trapte de thuisploeg met de buitenkant van de rechtervoet op voorsprong. Knappe goal.

GOAL | Iker Muniain opent de score! 👏🤩



1️⃣-0️⃣ #AthleticAtleti 🇪🇸 pic.twitter.com/CxsKrc9ce7 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De Basken konden niet lang van die 1-0 genieten. Integendeel. Diego Costa werd vijf minuten voor de rust met een simpel balletje helemaal vrijgespeeld en bleef uiteindelijk ijzig kalm. 1-1, meteen ook de rustand in het San Mamés-stadion.

Na ruim een uur zat de wedstrijd van Carrasco erop. Beide teams slaagden er vervolgens niet in om een kans bij elkaar te voetballen. Tot de ingevallen Santiago Arias in minuut 80 plots de 1-2 aan de voet had, maar doelman Unai Simón stond uitstekend opgesteld. Eindstand: 1-1. Atlético blijft zesde in het klassement, Bilbao staat tiende.

GOAL | Diego Costa maakt meteen weer gelijk! 👊😎



1️⃣-1️⃣ #AthleticAtleti 🇪🇸 pic.twitter.com/CdNY0QXgmL Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



