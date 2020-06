Carrasco blinkt uit tegen Barcelona: “Wilden meer, maar kunnen trots zijn op onszelf” Redactie

01 juli 2020

Landskampioen FC Barcelona en Atlético Madrid hebben op de 33ste speeldag in La Liga 2-2 gelijk gespeeld. Met twee uitgelokte strafschoppen had Rode Duivel Yannick Carrasco een belangrijk aandeel in het Madrileense punt. “Ik ben heel blij, al willen we altijd winnen. Jammer dat we drie punten niet gepakt hebben”, vertelde Carrasco in een eerste reactie. “Barcelona is een van de beste ploegen ter wereld. Een punt buitenshuis is dus goed, maar ik had meer gewild. Onze mentaliteit was het belangrijkste. Als we spelen als mannen, is de trainer blij. We kijken enkel ons naar onszelf en willen alles winnen. Vandaag kunnen we trots zijn op onszelf.”



